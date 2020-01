Venezuela: Juan Guaidó ingresó a la Asamblea Nacional tras incidentes con la Policía

El opositor venezolano Juan Guaidó logró ingresar a la Asamblea Nacional (AN) luego de mantener un enfrentamiento con la Guardia Nacional en medio de la disputa por la designación de la presidencia del Poder Legislativo. Guaidó forcejeó a manotazos con la Policía y saltó una reja para poder ingresar a la Asamblea Nacional, donde presidió la sesión. Además del líder opositor, otros diputados tuvieron problemas en ingresar al recinto por el bloqueo de la Policía.

"Es difícil entender qué pasa en Venezuela, que pasa que la Guardia Nacional no deja entrar a los diputados al Parlamento. No es la Guardia Nacional quién debe decidir quién es diputado y quién no, es el pueblo venezolano quien tomó la decisión", afirmó Guaidó antes de ingresar al recinto.

La AN quedó inmersa en una confusa situación luego de que parte de la oposición, enfrentad a Guaidó, designara Luis Parra como nuevo presidente de la AN, en una sesión que contó con el quórum del chavismo. El sector opositor que responde a Guaidó denunció que tropas militares impidieron el ingreso de la mayoría opositora que se proponía reelegirlo. De acuerdo a este sector, lo consiguió con 83 votos a favor sobre una Asamblea que tiene 167 integrantes.

La designación y el juramento de las nuevas autoridades se realizó “en una sesión sin quórum, debate ni votación”, denunció Guaidó. Además de Parra, en aquella sesión fueron investidos Franklyn Duarte y José Gregorio Noriega como primero y segundo vicepresidentes, respectivamente.

Sin embargo, horas después los legisladores cercanos a Guaidó se reunieron para sesionar en instalaciones del diario caraqueño El Nacional, con quórum, según afirmó el segundo vicepresidente saliente de la AN, Stalin González.

Entonces, luego de una votación nominal televisada en directo, y según el "guaidoismo" con 100 votos, Guaidó fue reelecto presidente de la AN y mandatario interino de la República, y Juan Pablo Guanipa y Carlos Berrizbeitia fueron designados primero y segundo vicepresidentes del cuerpo, para suceder a Édgar Zambrano y a González.