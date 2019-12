Vanoli da de baja la polémica resolución para que los funcionarios macristas sigan en ANSES

Horas antes de que gane las elecciones Alberto Fernández, Cambiemos dictó una resolución para que los funcionarios amarillos se mantengan dentro de ANSES con la nueva gestión. La decisión ilegal fue desestimada hoy por el flamante director ejecutivo, Alejandro Vanoli, quien llegó a un organismo vaciado y que sumió en la pobreza a la mayoría de los jubilados.

El viernes 25 de octubre a las 20.14, el entonces titular, Emilio Basavilbaso, firmó la resolución 266/2019, que incluyó como trabajadores de planta a todos los jerárquicos nombrados a dedo por el macrismo, había publicado El Destape. Sólo quedaron afuera de la esfera quienes no podían justificar con ninguna excusa su permanencia, como son las cuatro cabezas del ente: el propio Basavilbaso, el secretario de Legal y Técnica, Martín Valiente, el secretario general y el subdirector ejecutivo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ambos cargos desempeñados por Alejo Maxit, y el subdirector ejecutivo de Administración, Federico Braun. El Frente de Todos ganó los comicios dos días después.

Esta decisión de la administración anterior en realidad dio de baja la que tomaron las mismas personas, pero poco después de que asumieran en 2016. “Déjanse sin efecto las cláusulas estipuladas en las resoluciones específicas del personal de carrera, designado, reubicado, en cargos de conducción y puestos de conducción convencionados, durante la vigencia de la resolución 2 de fecha 7 de enero de 2016, correspondientes a la transitoriedad y cese en el cargo de pleno derecho”, rezó el escrito de la polémica.

Esto dio de baja hoy Vanoli, con la resolución de ANSES 110.807.285/2019, que lleva su firma en el Boletín Oficial. Entre los argumentos, explicó que la resolución atentaba “contra la calidad transitoria que poseen las designaciones del personal de planta en cargos jerárquicos y constituye un acto ilegal teñido de arbitrariedad manifiesta”.

Antes de esta resolución, el director ejecutivo desplazó funcionarios dentro de ANSES, designó nuevas autoridades y reordenó la estructura administrativa, mediante un documento interno al que El Destape tuvo acceso.

Como había adelantado este medio, el flamante subdirector ejecutivo de operaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad será Edgardo Podjarny. En el mismo memo, ascendió el rango de la Administración y de Prestaciones a subdirecciones, donde designó a Dino Petruzzelli y María Florencia Pacheco, respectivamente.

Cambiemos perdió la mitad del FGS

A través de negociados y malas inversiones, Basavilbaso dilapidó el 50% del fondo de los jubilados en cuatro años. Al 30 de agosto, el FGS contaba con U$S 32.100 millones, pudo corroborar El Destape, pese a que Cambiemos no publicó las cifras. Habían asumido en 2015 con más de U$S 64.000 millones en el Fondo.

Por los desmanejos con el dinero previsional, varios exfuncionarios desfilan los tribunales de Comodoro Py. El mismo Basavilbaso tiene más de una causa abierta en su contra, tanto por vender acciones a un precio menor al del mercado como por haber terciarizado la compra de Letras del Banco Central a la financiera de Luis Caputo, quien supo ser ministro de Finanzas y presidente del BCRA.

El primer titular del FGS con el macrismo, Luis María Blaquier, fue investigado por firmar el memorando con Qatar, un acuerdo ilegal que preveía el giro de fondos del organismo previsional a una guarida fiscal.

Los jubilados, debajo de la línea de pobreza

La jubilación mínima hoy asciende a $ 14.067,93, luego del cambio en la fórmula jubilatoria que impuso Cambiemos en el Congreso en 2017, en medio de una violenta represión. El ingreso se ubica muy por debajo del precio de la canasta básica.

Por esto, el ministro de Economía, Martín Guzmán, propuso suspender esta actualización por 180 días en la ley de emergencia pública que se debate en el Legislativo. En ese período se aplicarán incrementos que llevarán al haber mínimo por arriba de los $ 18.000, confirmó el diputado Darío Martínez en El Destape Radio.

De acuerdo al Indec, en noviembre una familia de cuatro integrantes precisó de $ 15.098,79 para no ser indigente y de $ 37.596 para no caer en la pobreza.