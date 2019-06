El gobernador sanjuanino Sergio Uñac se prepara para ser reelegido, teniendo en cuenta la elección que realizó en las PASO (con un 55% de los votos) más la intención del pueblo, expresada en las encuestas que llevaron a cabo las consultoras locales. El líder de la provincia del Oeste le sacaría a rededor de 20 puntos, por lo menos, a su rival Marcelo Orrego, que es el candidato que abandonó a Cambiemos para no ser rechazado en su totalidad por los sanjuaninos.

Es que esta provincia se ha manifestado disconforme con el gobierno de Mauricio Macri y, ese rechazo se ha visto reflejado, por ejemplo, en los altos niveles de acatamiento en los paros que se ha realizado a lo largo de estos últimos meses; además los sanjuaninos han expresado en las encuestas la baja expectativa que hay con relación a las políticas del gobierno nacional.

En ese sentido, Uñac va cómodo a las urnas porque su forma de gobierno es diferente a la de Macri y así lo ha manifestado a lo largo de su gestión. Ahora, va a las urnas con el objetivo puesto en conquistar escenarios que han sido del PRO en este último trienio. Esta meta fue muy marcada en su campaña electoral, en la cual reflejó un gran nivel de acompañamiento a sus representantes en los departamentos más reñidos, entre el Frente Todos (oficialista) y la oposición de Orreglo (Frente Con Vos). Rivadavia, Santa Lucía y Caucete están entre los más distritos más peleados, a los que aspira Uñac.

Fuera de esta puja y a nivel global, el resto de los votos del electorado, que no corresponde a Uñac y a Orrego, es mínimo y se dividiría entre los demás candidatos: Martín Turcumán por el Frente San Juan Primero; Nancy Avelín por la Cruzada Renovadora; Gustavo Fernández por Dignidad Ciudadana; Mary Garrido por la Nueva Izquierda; Alberto Agüero por el Partido del Trabajo y del Pueblo y Marcelo Tejada por La Nueva Dirigencia.

Uñac, apoyando al kirchnerismo

El alejamiento que Sergio Uñac tuvo en su momento con Cristina Fernández de Kirchner se acentúo cuando acordó con sus pares, que hoy conforman Alternativa Federal, una especie de “alianza” para posicionar al interior del país y encarar una nueva propuesta contra el gobierno macrista. Sin embargo, los lazos con el kirchnerismo no se rompieron en su totalidad. Esos resabios se fortalecieron actualmente y su acercamiento a la expresidenta se vio fortalecido tras conocerse la fórmula Fernández- Fernández para la presidencia. Aunque mucho no quiso decir, Uñac le guiño el ojo a Cristina en dos oportunidades concretas. Primero, cuando la felicitó públicamente por la fórmula (cosa que no hizo con los demás candidatos) y hace algunos días, en un acto popular realizado en un departamento sanjuanino, en el marco de su campaña.

"Acá trabajamos para la construcción nacional de un proyecto que incluya a todos los argentinos y la ex presidenta ha dado muestras de ello", dijo Sergio Uñac, quien la había mencionado en énfasis en medio de un acto de campaña, remarcado “la grandeza de la ex presidenta” por ponerse “atrás de”, haciendo referencia a Alberto Fernández.

Luego de este nuevo acercamiento, el gobernador cuyano manifestó a El Destape: “Creo que se van a empezar a dirimir las otras alternativas a la fórmula que ya se ha expresado, que es la de Alberto y Cristina Fernández, o que se van a conocer las fórmulas que van a competir con ellos. Pero, más que hablar de nombres hablemos un poco más de modelos. Qué modelo queremos. Hacer un diagnóstico de la delicada situación que conocemos todo. No hace falta tener mucho conocimiento para saber que la economía nacional no está funcionando. Y cómo hacemos para proponerle a ese diagnóstico un modelo de gestión que nos permita salir de esa realidad y así hacer crecer el país. Me parece que son las grandes discusiones que vienen”.

Si bien, el sanjuanino no quiere confirmar su inclinación hacia la fórmula kirchnetista, recibirá la visita, muy pronto de Alberto Fernández. El encuentro entre ambos se concretará en San Juan, en los próximos días y podría ser el domingo. Si no se produce ese mismo día de los comicios en la provincia cuyana, será luego de que el pueblo se exprese en las urnas.

Con su acento en la inversión en obra pública, apoyando al sector privado para generar fuentes de trabajo, generando expectativas para que no caiga el consumo, Uñac busca posicionarse como líder por cuatro años más, manteniendo esta plataforma. En un breve resumen de campaña y de cara a una definición clave, el líder sanjuanino le expresó a El Destape: “Estamos cerrando una campaña encarada con respecto entre los candidatos, a gobernador, a intendentes, con la disputa típica que se da en algunos de los municipios. Gracias a Dios no ha sido violenta. Ese es el denominador común. Fue una campaña respetuosa, tranquila, que se caracterizó por la exposición de ideas, donde cada uno ha contado el modelo que quiere para San Juan. Nosotros además les hemos dicho a los sanjuaninos: miren, hemos hecho todo esto en tres años y medio, ahora tenemos que consolidarlo. Lo que resta es convocar a una fuerte y profunda participación ciudadana. En estas elecciones se debería superar el 75% que hubo en las primarias. Ojalá lleguemos a superar el 80% de la participación. No importa por quién voten lo importante es que nos expresemos todos porque así se fortalece la democracia”.

-Usted que ha caminado las calles por estos días ¿Cómo ha visto a los sanjuaninos?

-Tienen una mirada distinta con respecto a las expectativas provinciales para con las nacionales. Cuando les preguntamos cómo creen que va a estar San Juan dentro de un año, un altísimo porcentaje nos ha respondido, en función a los esfuerzos que hemos hechos, por mantener la actividad privada y la inversión pública, creen que vamos a estar igual o mejor. Pero cuando uno pregunta por las expectativas nacionales, eso cae a consideración casi mínima. Yo invito a los sanjuaninos a que podamos fortalecer esta mirada. Entiendo que en el segundo semestre se definirá quién va a conducir el país en los próximos cuatro años. Deberemos poner condiciones desde las provincias para que se reestablezca la economía nacional, que podamos vincular la economía a lo social, que tan afectado está. Pero San Juan está excluido de este análisis, está con una realidad que – dentro de la nacional- se mantiene activa. Con niveles de desempleo que representan la tercera parte de lo que tiene el país; con mucho apoyo del Estado al sector privado, teniendo en cuenta de que este sector es el que va a general más y mejor empleo. En definitiva, el sanjuanino ha expresado el esfuerzo que hemos hecho trabajando con mucho esfuerzo, con capacidad y con mucha honestidad, fundamentalmente. Creo que esta es la situación que estamos invitados a mantener. Votar en defensa propia.

- ¿Cómo avizora el próximo periodo financiero teniendo en cuenta que San Juan ha tenido que salir a tapar baches por el dinero que adeuda la Nación? Los fondos no llueven del cielo…

-No!, es cierto. No son elásticos, tampoco. Más bien, son finitos, con un principio y un fin. Pero San Juan así y todo tiene una economía sana. Estamos haciendo todo para que las deudas que mantienen ellos con nosotros, en alguna repartición como Vialidad, puedan volver a San Juan. Porque sabemos que es plata de todos. Pero también es cierto que la economía nacional debe empezar a mejorar en algún punto. Porque si no en definitiva todos vamos a correr la misma suerte. San Juan está bien, tiene una economía sana y un estado que está cumpliendo con todas las obligaciones respecto a los certificados de obra pública, ayudando a los municipios y haciéndonos carga de todo, incluso ayudando a la Nación. Queremos ser generadores de riqueza, manteniendo una fuerte inversión en la obra pública, que se traduce en viviendas, caminos e iluminación, porque la obra pública es lo que nos hace sentir que tenemos un Estado que cumple.