Una mujer con síntomas de coronavirus generó pánico en la ciudad de Buenos Aires cuando se hizo hizo presente hoy en la Dirección General de Administración de Infracciones (DGAI) para realizar un trámite.

Se trata de la dueña de lavadero clausurado que fue hasta ese lugar a hacer los trámites personales. "El hijo la dejó a la mujer en el lugar porque ayer habían ido por la clausura. Y ella se paró y gritó que tenía síntomas de coronavirus", contó una fuente de la Policía de la Ciudad a El Destape.

Inmediatamente fue trasladada por el SAME a un centro asistencial. Y se realizó en ese lugar en la calle el protocolo que se viene haciendo en la Ciudad ante este tipo de situaciones sobre el COVID-19.

La Dirección General de Administración de Infracciones llamativamente no se encuentra con aislamiento del personal, según denunciaron empleados. "Estamos a las puteadas porque no nos cuidan a los trabajadores", afirmó una fuente del lugar en off a este portal.

El Destape trató de comunicarse con su directora Barbara Moramarco Terrarossa, pero eligió no hacer declaraciones. En el lugar se vivieron momentos de tensión por este hecho. Y empezó a juntarse gente en la puerta de la DGAI que quedó en pleno barrio porteño de Once.