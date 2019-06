Un senador de Cambiemos quiso hacer campaña y terminó destrozando al Gobierno

El presidente del bloque de senadores provinciales de Cambiemos, Roberto Costa, intentó hacer campaña a favor de su hijo, el precandidato a intendente de Escobar por el macrismo Leandro Costa, pero terminó cuestionando a su propia fuerza.

En un acto para promocionar la candidatura de su hijo, que es concejal de Escobar, Costa trató de enarbolar un discurso positivo pero, por el contrario, resaltó la crisis generada por el Gobierno.

“Sabemos que no es fácil, lo vivimos todos los días. No es fácil llegar a fin de mes, no es agradable ver el aumento de los precios”, aseguró.