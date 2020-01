Un jugador de Los Pumas habló sobre el crimen en Villa Gesell y fue repudiado en las redes sociales

El jugador de rugby Juan Figallo, quien también tiene una basta experiencia como integrante de 'Los Pumas', realizó su descargo sobre el crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell e inmediatamente fue repudiado en las redes sociales. El deportista intentó castigar a los asesinos aunque utilizó palabras desafortunadas que no fueron desapercibidas por los lectores.

El mensaje de Juan Figallo, exjugador de Los Pumas, por el asesinato de Fernando Báez Sosa pic.twitter.com/x1Nx9cqRHq — C5N (@C5N) January 23, 2020

Mediante Twitter, varios usuarios le recriminaron el haber encarado su comunicado de la siguiente manera: "No nos damos cuenta del daño que le podemos causar a alguien que no está entrenado". "No es la fuerza, es la cobardía", sugirieron en uno de los comentarios.

No es la fuerza,si tan solo pelearían 1 vs 1,pero no,los muy fuertes agarran de a 10. No es la fuerza,es la cobardía — ◈ⓒⓐⓑⓙ◈ (@e___bj) January 23, 2020

El comunicado completo de Juan Figallo, jugador de Los Pumas

"Me parece que estaría bueno que referentes del deporte debatan, y busquemos la solución y trabajemos para concientizar a los jugadores con respecto a la violencia. Entender que el rugby para poder jugarlo hay que entrenarse y prepararse, generando que el cuerpo sea más grande y más fuerte".

"Acá viene el tema: no nos damos cuenta del daño que le podemos causar a alguien que no está entrenado para recibir impactos como nosotros. Por eso la idea de concientizar a los jugadores del daño que podrían ocasionar al pelear".

"Me parece que no va por el tema de la sanción, ya que al hacerlo quiere decir que la pelea ya pasó y nosotros tenemos que buscar que estas cosas no ocurran".

"Por otro lado, debemos aprender que los valores de camaradería sirven para la cancha y para disfrutar cosas juntos, no para ir en patota a golpear a alguien".