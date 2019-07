Trump quiso criticar a una diputada comparándola con Evita y quedó en ridículo

El presidente estadounidense, Donald Trump, intentó desprestigiar a la congresista socialista Alexandria Ocasio-Cortez comparándola con Eva Perón y la diputada lo dejó en rídiculo.

En una entrevista para American Carnage, el mandatario contó que estaba viendo televisión con sus asesores políticos cuando se dio cuenta por primera vez de Ocasio-Cortez mientras ella hacía campaña contra el representante demócrata Joe Crowley.

"Veo a una mujer joven despotricando y delirando como una loca en una esquina, y dije: 'Eso es interesante, vuelve'", dice en el libro, de acuerdo con extractos obtenidos por The Guardian."Ella tiene talento. Ahora, esa es la buena noticia. La mala noticia: ella no sabe nada. Ella tiene un buen sentido, y un factor 'it', que es bastante bueno, pero no sabe nada. Pero con el tiempo, ella tiene un potencial real ", describió Trump a modo de crítica.

Y completó: "La llamé Eva Perón", reveló el presidente. "Yo dije: 'Esa es Eva Perón. Eso es Evita ".

Ocasio-Cortez no se quedó callada y le respondió al presidente estadounidense en Twitter con dos frases conocidas de “la abanderada de los humildes”: "Sé que, como todas las mujeres de la gente, tengo más fuerza de la que parece tener", publicó Ocasio-Cortez .

“I know that, like every woman of the people, I have more strength than I appear to have.”



- Evita Perón https://t.co/IH7y7C54ip