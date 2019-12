Tres años sin la Princesa Leia: el emotivo homenaje Carrie Fisher, actriz icónica de Star Wars

Hoy, se cumplen 3 años del fallecimiento de la icónica Carrie Fisher, la Princesa Leia para los fans de Star Wars, y Billie Lourd decidió homenajearla en su cuenta de Instagram. La actriz que aparece en Star Wars: The Rise of Skywalker compartió una imagen emotiva de su familia en Navidad, con un sentido mensaje.

Carrie Fisher falleció trágicamente el 27 de diciembre de 2016, a causa de un fallo cardíaco tras una batalla de cuatro días en un hospital. De manera repentina y a pocas horas de su deceso, falleció su madre -la legendaria actriz Debbie Reynolds-, debido a un derrame cerebral. De esta manera, Billie Lourd perdió a su madre y a su abuela en cuestión de días, y Hollywood se mostró conmovido con las noticias.

En este contexto de duelo, la actriz publicó una foto de las tres en su perfil de Instagram: la foto muestra a ella de bebé, a Fisher y a Reynolds, junto con un emotivo mensaje sobre cómo echa de menos a su familia: "¡Felices vacaciones! (¡Pero también unas vacaciones tristes, emotivas, extrañas y estresantes!) Envío mi amor a todos los que han perdido a sus seres queridos y les extrañan un poco más hoy. Los entiendo. Está bien si no todo es alegre y brillante. Puede ser una mezcla de todo. Y todo está bien. Sientan todos los sentimientos: los buenos y los no tan buenos. Coman algo delicioso que ellos solían amar. Pongan una de sus canciones favoritas. Cuenten una historia sobre ellos. Lloren por ellos. Llamen a uno de sus amigos con los que no han hablado en mucho tiempo. Sean amables y pacientes con ustedes mismos. No se aflijan en silencio. No están solos".

Los fans de la Princesa Leia Organa podrán disfrutarla una vez más en The Rise of Skywalker, donde se cierra su arco narrativo a través de imágenes no utilizadas en The Force Awakens y The Last Jedi, que se añadieron de manera digital a la película. Que la fuerza siempre te acompañe Carrie.