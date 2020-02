Tremenda pelea al aire: Diego Brancatelli destrozó a Paulo Vilouta

Diego Brancatelli emitió una opinión sobre los periodistas que manejan una doble vara para medir a personajes políticos y Paulo Vilouta se enfureció y le respondió con violencia al aire.

En medio de un debate en Intratables, Brancatelli se expresó: "Me llama la atención casi hasta la risa cómo se espantan algunos periodistas, cómo reclaman la cabeza de alguien por opinar distinto".

Ante eso, en el piso aseguraron que apuntaba a Vilouta, que sin dudar apuntó contra él y lo quiso interrumpir.

Pero Brancatelli intentó continuar con la idea: "Yo no mencioné a nadie. Algunos periodistas que piden la cabeza...".

"Vos me mencionaste a mi", respondió el periodista deportivo a lo que el oficialista contestó: "No, no te hagas cargo".

"Esos periodistas que hoy piden la caza de Sergio Berni por opinar distinto, no pedían la cabeza de Elisa Carrió por opinar distinto a Mauricio Macri. LA doble vara y la doble moral de los periodistas es un hartazgo absoluto. Es la hipocresía, la usina de los periodistas hipócritas de Argentina", disparó Brancatelli.

A eso, furioso, Vilouta casi lo insultó: "Pero no vas a comparar, querido no. Hablás como un funcionario, vos de periodista no tenés nada".