Tras ser derrotado, Miguel Ángel Pichetto pidió "evitar la seducción del default"

Miguel Ángel Pichetto, quien supo compartir la fórmula con Mauricio Macri en su intento de reelección, aseguró que la situación económica que deja Cambiemos está lejos de ser una "tierra arrasada" y le pidió al presidente electo Alberto Fernández que "evite la seducción del default".

"No creo que la economía que deja Macri sea grave. Para nada. Era un escenario montado para decir que dejamos tierra arrasada, ustedes hicieron todo mal, y eso es un mal mensaje. No significa no hacer un diagnóstico de lo que falta, pero es muy malo para el país", sentenció el senador, entrevistado en TN por Joaquín Morales Solá.

Y aprovechó para desestimar al gobernador electo de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por ser quien categorizó el panorama económico como "tierra arrasada" y afirmó: "no se por que opina de la coyuntura nacional cuando su destino electoral ha sido elegido por los bonaerenses como gobernador". Además afirmó insólitamente que "las condiciones de la Argentina objetivamente son mejores que en 2015".

"Hay que evitar la seducción del default. Yo señalo importante que el presidente electo, junto con el gobierno y el ministro de economía trabaje en el frente Fondo Monetario y con los acreedores y bonistas, en términos de reperfilar la deuda, como le dicen ahora", concluyó.

Por otro lado, aseguró que Mauricio Macri “es el líder de la oposición” porque cuenta con el apoyo de 10 millones de votos: “El Presidente es un hombre que ha demostrado que tiene orgullo y amor propio, y dio la pelea en la adversidad después de haber perdido en las PASO. Salió a la calle, hizo política con la gente y se ha ganado un lugar”.

Por último, confirmó que se “va a quedar” en dentro de Cambiemos porque no es un papel “que vuela en el viento”. Y agregó: “Hay una parte del peronismo que nos ha votado. Voy a acompañar desde el llano esa propuesta”.