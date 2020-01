Tras matar al general iraní, el provocador mensaje de Donald Trump que preanuncia una guerra

Luego de que el Ejército de Estados Unidos asesinara al jefe de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, Qasem Soleimani, ahora el presidente Donald Trump tuvo otro provocador gesto contra Irán y le envió un mensaje que preanuncia .

En su cuenta de Twitter, el mediático mandatario advirtió: “¡Irán nunca ganó una guerra, pero nunca perdió una negociación!”, dando a entender qué vía puede llegar a implementar Trump para relacionarse con el país de Medio Oriente.

Iran never won a war, but never lost a negotiation!