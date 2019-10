Tras el triunfo de Alberto Fernández, Lammens habló de la chance de ser ministro de Deportes

Luego de la derrota en las elecciones porteñas y la imposibilidad de competir ante Horacio Rodríguez Larreta en un eventual balotaje, Matías Lammens continúa con su vida política en San Lorenzo. Sin embargo, quien fue el candidato del Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires hasta el pasado domingo sigue ligado al espacio liderado por Alberto y Cristina Fernández.

¿Será así?



Ministro de Ciencia y Tecnología: Alberto Kornbliht.



Ministro Igualdad y Género: Dora Barrancos.



Ministro de Deportes: Matías Lammens.



Secretario General de la Presidencia: Santiago Cafiero.



Secretario Legal y Técnico: Alberto Iribarne. — Leo Arias (@LeoAriasPrensa) October 28, 2019

Es por esta situación que, en vistas a la asunción del presidente electo el próximo 10 de diciembre, Lammens fue consultado por Infobae sobre la chance de ser el nuevo ministro de Deportes. Con una reconocida trayectoria (que aún sigue vigente) dentro del fútbol argentino, quien comanda junto a Marcelo Tinelli los destinos del Cuervo aseguró: "Alberto no me ofreció nada".

MÁS INFO Matías Lammens contó el momento en el que conoció a Cristina Kirchner

De hecho, si Fernández le ofreciera el cargo, en la mente de Lammens confesó cuál es su mentalidad tras el domingo de sufragios: "Al día siguiente de la elección me pongo a trabajar para ganar en 2023. Me quedé muy entusiasmado, me parece que tenemos un piso increíble para construir lo que viene".

¿Lammens proyecta ser el principal opositor de Larreta en este nuevo mandato del Jefe de Gobierno al frente de la Ciudad? "Me veo bien. El desafío es sostener el Frente de Todos y crecer un poco más. Hicimos una elección histórica y sabemos que tenemos un piso muy importante para construir a futuro", sentenció Lammens. Por el momento, el deporte sigue quedando de lado en la vida del joven dirigente.