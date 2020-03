Tras el discurso ante la Asamblea Legislativa, Alberto Fernández fue a la cancha a ver Vélez-Argentinos

El presidente Alberto Fernández, reconocido hincha de Argentinos Juniors, asistió anoche al estadio José Amalfitani a presenciar el partido que el elenco de La Paternal jugó con Vélez por la fecha 22 de la Superliga y que terminó con una derrota del conjunto "presidencial" por 2 a 0.

Distendido tras el discurso que brindó más temprano en el Congreso ante la Asamblea Legislativa, el mandatario se ubicó en un palco de la cancha de Vélez junto al diputado Eduardo Valdés. A fines del año pasado, cuando ya había ganado las elecciones y aún no había asumido la presidencia, los dirigentes del "Bicho" lo invitaron a la cancha en los partidos frente a Newell s, en el estadio Diego Armando Maradona, y con Boca, en la Bombonera.

Sin embargo, Fernández declinó la invitación para ver a Argentinos, por entonces puntero del certamen, "por cábala". "Me invitaron a ver los partidos, pero no fui por cábala, porque en todo el campeonato no fui. No es que no miro los partidos, sólo no voy a la cancha porque no sea cosa que voy y se termina la racha", había dicho en esa oportunidad.

En diálogo con Télam, el jefe de Estado expresó: "Es la primera vez que vengo a ver a Argentinos Juniors en esta Superliga. Me invitó Augusto Costa (vicepresidente segundo de Vélez y Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires). Tengo un sentimiento muy especial por Vélez, ya que la familia de mi madre era hincha de este club", confió el primer mandatario.

"En cuanto al partido, Argentinos fue superior en el primer tiempo y Vélez en el segundo, cuando terminó justificando el triunfo", analizó finalmente Fernández, que durante el entretiempo recibió de manos del presidente del club de Liniers una camiseta con el número 10 y la inscripción "A. Fernández".

Y justamente esa inscripción provocó un hecho risueño, ya que el presidente de Vélez, Sergio Rapisarda, le dijo en tono de broma que esa camiseta la tenían "preparada desde hace años, porque en realidad es la que usaba Augusto Fernández", un ex mediocampista del club que pasó por River Plate y el seleccionado argentino, además del fútbol europeo, y actualmente se desempeña, a los 33 años, en el fútbol de China.