Todos los ganadores de los premios Oscar 2020: "Parasite", la mejor película

El filme coreano “Parasite”, de Bong Joon Ho, dio el gran batacazo hoy en la 92da edición de los premios Oscar al llevarse la distinción como Mejor Película, convirtiéndose en la primera cinta en lengua no inglesa en ganar el máximo galardón de la Academia de Cine de Hollywood desde su creación.



"Parasite" coronó una noche inolvidable en la que hiló cuatro galardones: Mejor Película, Mejor Director, Mejor Película Internacional, Mejor Guión Original, constituyéndose en la gran ganadora de la noche y sepultando en el olvido a la que arrancó como gran favorita, “1917”, de Sam Mendes, que prometía llevarse los lauros a director y película y se quedó solo con tres reconocimientos en rubros técnicos: Dirección de Fotografía, Mezcla de Sonido y Efectos Visuales.



El coreano, que se dio a conocer internacionalmente con “The Host” en 2006, y que fue vehículo de una fuerte polémica entre el Festival de Cannes y Netflix con la premiere mundial de Okja en 2017, dejó en el camino de estos Oscar a peso pesados como Quentin Tarantino y Martin Scorsese, a quienes nombró y agradeció en su discurso al recibir el premio como Mejor Director.



El premio a “Parasite” también lleva consigo un reconocimiento al crecimiento exponencial que viene experimentando la industria cinematográfica de Corea del Sur en las últimas décadas, con películas que logran saltar las fronteras de un vigoroso mercado interno y que consiguen aunar el gusto popular y el conocimiento de los géneros con una reflexión cinematográfica profunda.



El gigante del streaming Netflix fue otro de los grandes perdedores de la noche, que arrancó como la mayor casa productora de estos Oscar, con 24 nominaciones y se llevó solo dos estatuillas, la de Laura Dern como Actriz Secundaria por “Historia de un matrimonio” y el del documental “American Factory".

Todos los ganadores de los Oscar 2020:

Mejor película

Parasite

Mejor actriz

Renée Zellweger

Mejor actor

Joaquin Phoenix

Mejor director

Bong Joon-ho

Mejor canción original

"(I'm Gonna) Love Me Again", Elton John y Bernie Taupin, Rocketman

Mejor música original

Hildur Gudnadóttir, Guasón

Mejor película internacional

Parasite, Corea del Sur

Mejor maquillaje y peinado

Vivian Baker, Kazu Hiro y Anne Morgan, El escándalo

Mejores efectos visuales

Greg Butler, Guillaume Rocheron y Dominic Tuohy, 1917

Mejor edición

Michael McCusker y Andrew Buckland, Contra lo imposible

Mejor fotografía

Roger Deakins, 1917

Mejor mezcla de sonido

1917

Mejor edición de sonido

Contra lo imposible

Mejor actriz de reparto

Laura Dern, Historia de un matrimonio

Mejor cortometraje documental

Learning to Skateboard in a Warzone (If You're A Girl)

Mejor documental

American Factory

Mejor vestuario

Jacqueline Durran, Mujercitas

Mejor diseño de producción

Barbara Ling y Nancy Haigh, Había una vez... en Hollywood

Mejor cortometraje

The Neighbors' Window

Mejor guion adaptado

Taika Waititi, Jojo Rabbit

Mejor guion original

Han Jin Won y Bong Joon-ho , Parasite

Mejor cortometraje animado

Hair Love

Mejor película animada

Toy Story 4

Mejor actor de reparto

Brad Pitt, Había una vez...en Hollywood