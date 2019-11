Bendita, el programa que conduce 'Beto' Casella desde hace ya varios años, contuvo un momento realmente tenso entre dos de sus panelistas. En medio de una charla futbolera, Horacio Pagani y 'Tití' Fernández exhibieron sus diferencias y se dijeron de todo. El momento, que pudo observarse por la pantalla de El Nueve, terminó con una insólita confesión de quien supo hacer dupla durante mucho tiempo junto a Marcelo Benedetto: "Yo nací hincha de Boca".

"Cuando no sabés explicar una cosa decís 'dinámica de lo impensado'. Lo tuyo es sanata, menos mal que no te escucho hace 45 años analizar el fútbol", lanzó Fernández, luego de iniciarse un debate tras la final que River perdió insólitamente ante Flamengo, en la Copa Libertadores. "El 90% de las acciones del fútbol son casualidades", retrucó Pagani, con una sonrisa pícara y sobradora ante el enojo de 'Tití'.

Ante la insistencia y la "chapa" sacada por Pagani, alegando las décadas que lleva dentro del medio, Fernández retrucó: "Te sale bárbaro, está todo fenómeno. Yo soy de tu edad y también lo disfruté a Dante Panzeri, ¿qué me interesa tu libro? Vos no sos Horacio Panzeri, sos Pagani".

Allí fue cuando, de manera sorpresiva, Fernández aseguró que Pagani no perdió la pasión por Boca, alegando su supuesta falta de objetividad, con una insólita confesión: "Yo nací hincha de Boca. Después, con el tiempo, he perdido la pasión. Hay otros periodistas que no pierden la pasión. Yo la perdí".