La actriz y referente de la lucha feminista Thelma Fardin sufrió acoso callejero, luego de que un conductor le gritase en la casa. "Acabo de llegar a mi casa después de caminar unas diez cuadras y descubrí que no es que dejaron de decirnos cosas en la calle, no es que dejaron de gritarnos y de decirnos las porquerías que se les cruzan. Era invierno. Ahora que es verano y ven piel y piernas parece que no se pueden contener. ¿Podés creer, che?", relato en un video que subió de instagram que publicó el sitio PrimiciasYA.

"Lo loco es que después de una situación muy horrible con un tipo en una camioneta, de la que anoté la patente pensando que puede llegar a servir de algo y en la que saltó una mujer que caminaba en la misma cuadra que yo -porque ahora tenemos eso por suerte- a la cuarta vez que me chiflan me fijo si tengo enganchado el vestido. Sí, para ver si yo estaba mostrando algo de más. ¿Podés creer que pensé eso?", continuó.

Y agregó: "Por suerte, enseguida, comenzó a sonar en mi cabeza: 'Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía'. Todavía nos queda un montón de trabajo por hacer".

Thelma Fardin cobró notoriedad luego de denunciar públicamente al actor Juan Darthes por violación. Actualmente, la Interpol emitió un alerta roja y un pedido de captura hacia Darthes.