The Walking Dead podría tener una versión sudamericana: los zombies conquistan latitudes

El productor ejecutivo y director ocasional de algunos episodios de la famosa serie The Walking Dead, Greg Nicotero, se refirió a la posibilidad de ampliar la franquicia hacia nuevas latitudes. En una entrevista con la agencia de noticias Télam, Nicotero afirmó que ya hubo "conversaciones sobre hacer una versión del programa hablada en español".

"Es excitante pensar en la idea de que esta trama ocurra globalmente, no sólo en Norteamérica", dijo Greg Nicotero, responsable de darle vida a las horripilantes criaturas del show estrella de AMC. "Hay una base de fans inmensa en América Latina y amo el hecho de que sean tan devotos, y en algún momento hemos tenido conversaciones acerca de una versión de la serie hablada en español", agregó. En lo que respecta a ratings, The Walking Dead se mantiene entre lo más visto por los latinoamericanos.

El universo post apocalíptico del show cuenta ya con una undécima temporada en producción, una serie derivada bien asentada, otro spin-off a punto de estrenar y una trilogía de películas en desarrollo. "Creo que 'The Walking Dead' ha hecho mucho por poner de vuelta en el centro de la escena al maquillaje de efectos especiales", opinó Greg Nicotero, ganador de cuatro premios Emmy y de una prolífica labor en la materia, que inició en 1985 con el "padre" del género zombie, George Romero.

Para Nicotero los efectos visuales no son la única razón de que el programa continúe conectando con los fans, sino que el "corazón" de "The Walking Dead" es que siempre ha tratado sobre "lo que la gente está dispuesta a hacer para sobrevivir". "Todos nos preguntamos qué haríamos en una situación específica que nos pone a prueba y creo que una de las cosas que realmente resistió la prueba del tiempo con 'The Walking Dead' es que la gente puede identificarse con nuestros personajes", aseguró.

En el tramo final de la entrevista, el productor admitió que ya se está pensando en hasta cuanto puede alargarse la historia. "Para cuando termine la temporada 11 nos vamos a estar acercando rápidamente al punto en que llegaron los cómics. Hay todavía un número infinito de historias por contar, pero sólo sé que cuando el show llegue a un final, este va a estar bellamente diseñado", finalizó.