El final de The Crown -una de las mejores series de Netflix- llegaría antes de lo esperado. Así lo anunció Peter Morgan, su creador y showrunner, quien explicó que la biopic de la reina Isabel II terminará con la emisión de la quinta temporada. Una temporada menos de lo que estaba planificado al inicio. Y ya se anunció que la aclamada Imelda Staunton tomará la posta de la excelente Olivia Colman, en una versión más avejentada de la reina.

Tras rumores desmentidos, Morgan confirmó la noticia: Staunton es recordada como la malvada directora de Hogwarts, Dolores Umbridge, en la saga Harry Potter. La actriz sustituirá a la brillante Olivia Colman, quien estará en la tercera y cuarta temporada de la serie. Colman, a su vez, sucedió a Claire Foy en el papel a partir de la temporada 3. Según Morgan, la decisión de acabar en la temporada 5, en vez de en la 6, es meramente creativa.

"Al principio me imaginaba a The Crown emitiéndose durante seis temporadas pero, ahora que hemos comenzado a trabajar en las historias para la temporada cinco, me ha quedado que este es el lugar y tiempo perfecto para parar. Estoy agradecido a Netflix y a Sony por apoyarme en esta decisión", afirmó el showrunner.

Esta inesperada noticia acalla las ansias de muchos fans que estaban esperando a ver cómo la serie de Netflix contaba escándalos como el que involucra a Meghan Markle y el Principe Harry. La decisión de incorporar a Imelda Staunton a The Crown suena excelente, luego de triunfar en producciones como Downton Abbey y Harry Potter. The Crown es una de las series más elogiadas por la crítica y un fuerte caballito de batalla en las temporadas de premios, motivo que enorgullece a la compañía californiana y contenta a los televidentes de todo el mundo.

Al respecto, Staunton declaró: "Amé The Crown desde el inicio. Como actriz, fue un lujo ver como Claire Foy y Olivia Colman crearon algo especial y único, a partir de los guiones de Peter Morgan. Estoy honrada de unirme a este equipo creativo para darle un cierre a The Crown".

