Telar de la Abundancia: el insólito cruce entre Sol Pérez y Yamil Santoro

La modelo Sol Pérez se metió en la polémica por el Telar de la Abundancia, un esquema orientado a las mujeres basado en el presunto empoderamiento femenino que promete ganancias de miles de dólares en tiempo récord y con baja inversión.

Aunque se trata de un sistema que matemáticamente es inviable, para Sol, no puede definirse como una "estafa" ya que se trata de un riesgo que cada persona asume antes de ingresar al Telar.

"Me han invitado a entrar y conozco gente que estuvo adentro. No estoy de acuerdo con lo de estafa. En referencia al Estado, sí, porque es plata en negro y que no está en circulación. Pero decir que es una estafa a la gente no corresponde. Uno cuando entra ya sabe dónde se está metiendo, ya sabés que ganás o perdés. ¿A quién acusás? Si no hay una persona que es dueña del sistema", cuestionó la exchica del clima en diversos medios.

Pero la polémica se traslado a las redes sociales y allí, se enfrentó al macrista Yamil Santoro.

Frente a la declaración de Pérez, Yamil Santoro la trató de ignorante: “Que grave que haya gente de los medios defendiendo una estafa piramidal. La ignorancia nos cuesta carísimo como sociedad”.