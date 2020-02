Taty Almeida apoyó el proyecto que pena al negacionismo: "Me parece estupendo"

En París, Alberto Fernández comenzó a analizar una ley que busque impulsar una ley contra el negacionismo. La medida fue felicitada por varias activistas por los derechos humanos y, entre ellas, se pronunció Taty Almeida: "Son 30 mil o más. Aquel que lo niega, lo va a seguir negando. Por eso me parece estupendo el proyecto de ley".

En diálogo con FM La Patriada, Almeida admitió que el proyecto ya estaba presentado pero que ahora era necesario tratarlo y aprobarlo: "El año pasado el actual secretario de #DDHH, Horacio Pietragalla, presentó un proyecto estupendo por lo mismo".

En la entrevista, la activista habló sobre la responsabilidad de Mauricio Macri por negar el terrorismo de estado: "Fueron cuatro años en los que todos los días y por diferentes motivos violaron los #DDHH. Pero nunca se imaginó Macri que se iba a encontrar con esta muralla de resistencia". "No eran marchas partidistas, de ninguna manera. Ahí estaba el pueblo diciendo "BASTA MACRI'", destacó la integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

Además de apoyar el anuncio del Presidente, Almeida aseguró que la gestión actual es un gobierno popular que gobernará por y para el pueblo :"Acá no va a haber magia. Ha recibido una Argentina de tierra arrasada. Pero hay que tener esperanza, no exigir, no criticar. Siempre alertas, desde ya: nosotras somos las primeras".