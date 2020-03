Susana, Silvina Luna, Pachano, Pamela David: Las indignantes actitudes de los famosos en la cuarentena

En medio de las medidas dispuestas por el Gobierno para controlar la pandemia de coronavirus en Argentina, algunos famosos no tuvieron las mejores actitudes. Personajes de influencia, seguidos por muchas personas a través de los medios, dieron un mensaje peligroso que no ayuda a respetar las normas preventivas.

Entre ellos, Aníbal Pachano parece no estar preocupado por el contagio, a pesar de integrar el grupo de riesgo. Desde Chile, donde está siendo jurado del Bailando por un Sueño, aseguró: “Están en un dramatismo absoluto. Hay que bajar el panic attack “.

“Va a llegar un momento en que esto se va a tranquilizar porque no voy a vivir entre cuatro paredes porque se le ocurrió al Presidente. Este virus está desde el mes de diciembre y las medidas se tomaron tardísimo”, aseguró.

Silvina Luna también fue centro de las críticas el pasado lunes. Es que la modelo (quien se autoaisló debido a que padece insuficiencia renal desde hace más de una década y es inmunosuprimida por corticoides) se filmó junto a su empleada doméstica trabajando con barbijo en plena emergencia sanitaria por el coronavirus.

"Me la banqué siempre sola y hago con mi dinero lo que se me antoja. Con respecto a norma, ella decidió venir y lo hizo con barbijo por elección propia y precaución mutua. Ni ella ni yo estamos en cuarentena obligada", agregó la ex participante de Gran Hermano, mediante una historia de la red social Instagram.

Pamela David tampoco tuvo en cuenta las medidas dispuestas por Alberto Fernández y realizó una fiesta en Santiago del Estero. La conductora hizo cerrar el lugar para festejar con familiares y amigos, participaron del evento cerca de 100 personas, mientras que el gobernador Gerardo Zamora le daba la orden a la Policía de cerrar boliches donde hubiera aglomeración de gente.

Por último, Susana Giménez reveló que desea marcharse de Argentina para continuar con la cuarentena. A pesar de las indicaciones del presidente, quien aclaró que se trata de una cuarentena y no de vacaciones, la diva aseguró que quiere irse a Uruguay.

"Estoy en Buenos Aires, en casa y tomando todas las medidas preventivas. Me gustaría ir a Punta del Este para pasar la cuarentena allá, pero veremos qué pasa", manifestó Giménez, quien posee su chacra "La Mary" en el país vecino. Las fronteras están cerradas con el país oriental, por lo que será imposible de lograrlo.