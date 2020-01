Susana Giménez se sintió acosada y se enojó con un notero: "¡Basta nene! Me estas molestando"

Las repudiables declaraciones de la macrista Susana Giménez sobre la pobreza en la Argentina fueron uno de los principales temas del verano y generaron las respuestas de todo el ambiente del espectáculo y la televisión. La propia Moria Casán no se quedó afuera y, en su programa, salió a cruzarla con ironía al asegurar que "estaba excedida de tragos".

Tras presentar el informe con las palabras de la conductora de Telefé, Moria disparó: “Una filósofa actual: ‘A la gente del norte hay que enseñarle a criar gallinas’. Está muy bien. ¡Su, te queremos igual! Pero este fue el granero del mundo, ahora es el lavadero”. Luego de estos dichos, el que salió a defender a Susana fue su hermano, Patricio.

Ahora, Susana volvió a estar involucrada en una penosa situación. Cada verano, cuando Susana sale de su chacra para asistir a algún evento, los cronistas se le tiran encima para lograr alguna declaración. Y tras todas las polémicas que desataron sus palabras, esta vez se cansó. Cuando el notero de Incorrectas intentó preguntarle por Moria, la conductora estalló contra el periodista.

"Basta nene, no seas chusma, ya me metiste en un lío bárbaro. A mi no me interesa no lo vi, no quiero enterarme de cosas que no me interesan, y ya me estas molestando'', lo cruzó.