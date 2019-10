Superclásico: Jorge Rial celebró la victoria de River e ironizó contra Carlos Tevez

Jorge Rial utilizó los primeros minutos de su programa de Intrusos para celebrar la victoria de River contra Boca en la noche del martes por la Copa Libertadores, y aprovechó para pegarle un palito a Carlos Tevez.

"Tengo la voz agarrada de un hilo, por eso me quedé en casa, no hablé en todo el día, pero a la noche no pude. ¿Que querés?, ante ese despliegue de belleza futbolistico, de ese toque, de ese show de River que querés", expresó el conductor, mientras en la televisión del fondo repetían los dos goles de la noche.

"Que lindo, y ganarle a Boca además, escucharlo a Mollo relatando los partidos. Miren, es arte esto. Los bosteros están calentitos", lanzó ante el enojo de los hinchas de Boca en el estudio.

"En un momento difícil esto nos trae alegría", sostuvo Rial, aunque no quiso terminar el momento sin recordar a Carlos Tevez, el futbolista amigo de Mauricio Macri: "Después se fue Tevez haciendo un gesto de plata. Se ve que el tío Tom le estaba pidiendo la plata al gobierno. Es raro, un tipo del pueblo".