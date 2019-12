Star Wars seguirá expandiendo su universo pero con un llamativo cambio de rumbo

Se estrenó Star Wars IX: The Rise of Skywalker, la despedida de la icónica saga de 9 películas oficiales (divididas en 3 trilogías) Pero ¡alto ahí! porque la gente de Lucasfilm no va a abandonar por mucho tiempo al universo, y más ante el sorprendente éxito de la serie The Mandalorian-emitida por Disney+- que explora el universo de la saga sin interferir en la historia troncal. Las películas Rogue One y Han Solo (un fracaso de taquilla estrepitoso), y las series animadas The Clone Wars y The Mandalorian, sellaron un plan definitivo para continuar exprimiendo la franquicia creada por George Lucas. Disney piensa a futuro: con una mano sostiene el sable laser y con la otra la chequera.

El siguiente paso de Disney será continuar con los éxitos a través de su plataforma de streaming: está confirmada la segunda temporada de The Mandalorian y anunciada una serie spin-off de Obi-Wan kenobi y Cassian Andor, con el retorno de Ewan McGregor en el rol del querido Jedi. Y en cine, Mickey producirá una nueva trilogía, que se estrenará en el 2022, 2024 y 2026, respectivamente. Todas llegarán para la temporada navideña.

También, se confirmó que el Presidente de Marvel Studios Kevin Feige dirigirá una película referente a la saga, "dado el cariño y la admiración que siente por Star Wars", y que Rian Johnson podría cargarse al hombro algún film más, pese a que su episodio The Last Jedi es uno de los más criticados por los fanáticos. “Todavía estamos comprometidos con Lucasfilm, esperaremos y veremos, no hay actualizaciones en este momento”, reveló en un reportaje concedido al sitio Deadline.

El giro narrativo que busca Disney fue reafirmado por Kahtleen Kennedy, la Presidenta de Lucasfilm y un nombre prestigioso en la industria del cine: "el plan es expandirse más allá de las trilogías, ya que les da una visión más abierta a la hora de narrar la historia sin encerrarse en una estructura de tres actos", afirmó en un comunicado.

¿Veremos de nuevo a los personajes más queridos de la galaxia? Posiblemente, dadas las circunstancias. Por lo pronto, y hasta el estreno de la segunda tanda de episodios de The Mandalorian, la saga Star Wars se toma un merecido descanso hasta 2022. Que la fuerza nos acompañe.

Guía de supervivencia para no iniciados

¿Todos hablan de Star Wars y vos no viste ninguna? Tranquilidad, te dejamos la lista cronológica de películas y series que deberías ver para ponerte al día. Dato de vital importancia: si están jugados y quieren ir por el camino fácil, se recomienda omitir las series y los spin-off, y ver tan solo Episodios I a Episodio IX, en orden cronológico.