Spotify armó una playlist histórica con los éxitos más buscados entre 2010 a 2019

Se termina el año y, como ya es costumbre, Spotify publicó sus rankings con lo más escuchado del 2019 y los artistas más resonantes a nivel global. La sorpresa llegó cuando decidió publicar una playlist con las mayores búsquedas de los últimos diez años. Además, adelantaron mediante un comunicado de prensa que, dentro de unos días (el jueves día cinco), se podrán hacer listas individuales, según los gustos musicales de cada usuario. Hay que destacar que en terreno de podcastings, Spotify creció muchísimo: este año contaron con más de 500.000 podcasts y asegurron que la audiencia ha crecido en un 50%.

Artistas más escuchados a nivel global en 2019

- Post Malone

- Billie Eilish

- Ariana Grande

- Ed Sheeran

- Bad Bunny

Canciones más escuchadas a nivel global en 2019

- “Señorita” – Camila Cabello, Shawn Mendes

“- Bad guy” – Billie Eilish

- “Sunflower” – Post Malone, Swae Lee

- “7 Rings” – Ariana Grande

- “Old Town Road – Remix” – Lil Nas X, Billy Ray Cyrus

Discos más reproducidos a nivel global en 2019

- WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? – Billie Eilish

- Hollywood’s Bleeding – Post Malone

- thank u, next – Ariana Grande

- No.6 Collaborations Project – Ed Sheeran

- Shawn Mendes – Shawn Mendes

Podcasts más reproducidos a nivel global en 2019

- The Joe Budden Podcast with Rory & Mal

- My Favorite Murder with Karen Kilgariff and Georgia Hardstark

- Gemischtes Hack

- Fest & Flauschig

- The Misfits Podcast

Casualmente, entre lo más escuchado de la década se encuentran algunos nombres repetidos como los cantantes Drake y Ariana Grande que, por lo visto, fueron los más elegidos por los usuarios que utilizan Spotify a nivel global.

Artistas más escuchados de la década a nivel global

- Drake

- Ed Sheeran

- Post Malone

- Ariana Grande

- Eminem

Canciones más escuchadas de la década a nivel global

- “Shape of You” – Ed Sheeran

- “One Dance” – Drake, Kyla, WizKid

- “rockstar (feat. 21 Savage)” – 21 Savage, Post Malone

- “Closer” – Halsey, The Chainsmokers

- “Thinking out Loud” – Ed Sheeran