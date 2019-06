Sorpresa por la aparición de típulas, los "mosquitos gigantes" que aparecieron en la Ciudad

Los usuarios de redes sociales comenzaron a mostrar su asombro ante una especie de invasión de mosquitos gigantes en la Ciudad de Buenos Aires. La lluvia, altas temperaturas y humedad generaron la aparición de típulas, insectos de hasta seis centímetros de largo que no pican pero que llaman la atención.

Se trata de un insecto parecido a un mosquito grande, con las patas y las alas largas y muy finas, que no pica y vuela de forma poco ágil. Es completamente inofensivo para el ser humano porque no tiene piezas bucales para picar y en su etapa adulta casi no se alimentan ya que sólo dura entre 8 a 12 días, los que son usados para la reproducción.

Durante su etapa larvaria, estos animales se alimentan de raíces y desechos, aunque algunas especies también pueden llegar a alimentarse de larvas de mosquito.

Nos invaden los mosquitos gigantes. Es el fin del mundo pic.twitter.com/egC7oaCC4U — Marcos Vázquez (@mvzqz) 13 de junio de 2019

Que onda estos mosquitos tamaño dinosaurio ? — ine (@Inesinesitaa) 13 de junio de 2019

Alguien me puede explicar xq el departamento esta lleno de mosquitos gigantes cuando es CASI INVIERNO!!?? — Gina (@GiFiorina) 13 de junio de 2019

La inflación les llegó a los mosquitos, qué onda? — Atilaparrales (@atilaparrales) 13 de junio de 2019