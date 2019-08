Sol Pérez contó porqué quiere ser diputada y apuntó contra Mauricio Macri y Cristina Kirchner

La conductora de televisión Sol Pérez reveló que su modo de ver la vida cambió en 2016, tras un accidente de tránsito que terminó con la vida de su abuela y nunca se pudo saber quién fue el responsable. Analizó que las "situaciones límite" son las que modifican el modo de ver las cosas y aseguró que su objetivo es ver lo "que la gente necesita" e intentar "salvarlos porque si no hay plata circulando en la calle, no va a haber forma de salir".

"Lo de mi abuela fue un antes y un después. Me cambió a mí en todo: mi forma de pensar la vida, mi forma de plantarme ante un laburo, ante una relación, ante mi familia. Cuando uno vive situaciones que son límite te marcan y ya no volvés a ser igual", dijo en Infama Recargado.

La modelo apuntó contra los dirigentes y sostuvo que "los que llegan al poder no son los que realmente tienen las ganas de ayudar". Según su punto de vista, los argentinos se convierten "todos en piezas de ajedrez de los que tienen muchísimo poder, muchísimo dinero, sea cual fuera el partido político" y remató: "Somos piezas de ajedrez y nos van moviendo y nos van contando lo que queremos escuchar".

Pérez, que reveló que le gustaría ser diputada, manifestó cuáles son los temas que más le preocupan: "Me duelen mucho las diferencias. Creo que somos muy egoístas, individualistas" y analizó: "Hoy en día votamos con el bolsillo y no podemos ver más allá del partido político al que cada uno pertenece o la ideología que tengas. Todos nos ponemos a pensar en cómo nos va a ir mejor y no vemos que la gente lo necesita".

La panelista remarcó: "Los únicos que nos vamos a salvar somos nosotros mismos si colaboramos con el país (…). Tendemos a creer que tanto Cristina (Kirchner) o (Mauricio) Macri nos van a salvar la vida o del país en el que estamos. Hay familias que se terminan matando por Macri o Cristina. Ninguno de ellos se está muriendo de hambre".

En ese sentido, sostuvo que "el que se está muriendo de hambre es el que no tiene laburo, el que no tiene un mango" y pidió fijarse "en lo que la gente necesita" y ver cómo se los puede "salvar" porque "si no hay plata circulando en la calle, realmente no va a haber forma de salir".