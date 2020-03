Sojeros M: se quiebra la Mesa de Enlace y productores critican del paro

Tras el anuncio de un paro de 96 horas por parte de la Mesa de Enlace, se empieza a quebrar la interna que existe entre los productores. La Federación de Cooperativas Federadas (FECOFE), perteneciente a la Federación Agraria Argentina, se desligó de la medida de fuerza y la calificó como una iniciativa "política".

A través de la red social Twitter, el ente que agrupa a diversos productores expresó: "La Federación de Cooperativas Federadas no acuerda con del cese de comercialización lanzado hoy por la mesa de enlace, por considerar que se trata de una medida netamente política, que no expresa el mandato de nuestras bases". Y no fue la única organización que se pronunció de esta manera.

FECOFE no participará del cese de comercialización



La Federación de Cooperativas Federadas no acuerda con del cese de comercialización lanzado hoy por la mesa de enlace, por considerar que se trata de una medida netamente política, que no expresa el mandato de nuestras bases.. — FECOFE Ltda. (@Fecofe_ltda) March 5, 2020

En la misma línea, la organización Bases Federadas tampoco se va a adherir al cese de actividades. En un comunicado, sostuvieron: "hemos sido víctimas de un modelo de concentración y exclusión que otras veces se ha querido imponer en nuestro país y por eso sabemos que llevará tiempo revertirlo y ponernos en marcha, y que para eso se necesitan políticas públicas que alienten a la producción y el desarrollo". Asimismo, se msotraron conformes con el esquema de derechos de exportación que planteó el Gobierno.

Las Bases Federadas NO Adherimos al Paro pic.twitter.com/G2hfIp7Tg7 — Bases Federadas (@basesfederadas) March 6, 2020

A su vez, el vicepresidente de la Federación Agraria de Tandil, Dardo Alonso, cruzó a los otros sectores agropecuarios por la medida de fuerza contra el Gobierno de Alberto Fernández por las retenciones y advirtió sobre los intereses políticos detrás del lockout patronal.

“No estamos de acuerdo con el lockout. No hemos sido consultados”, aseveró el dirigente agropecuario en diálogo con El Destape Radio y advirtió que “las cerealeras están boicoteando la política agropecuaria del Gobierno”.