Sirven le respondió a Alberto Fernández con una insólita excusa: "Mi opinión es muy nimea"

El periodista Pablo Sirvén intentó contestarle a la presidente, Alberto Fernández, luego de que el jefe de Estado le pidiera que no generara debates desde el odio "que divide". El Secretario de Redacción de La Nación había afirmado que el presidente se fue a Mar del Plata y se quejó de que nadie haya dicho que se fue de vacaciones. Sin embargo, Alberto lo desmintió al manifestar que viajó en el día y sólo fue por reuniones.

"No se me ocurriría decir que @alferdez está de vacaciones porque se queda en Mar del Plata hasta el lunes Lo que es llamativo es que no lo marquen los que antes se rasgaban las vestiduras cuando Macri iba un finde a Chapadmalal", deslizó el periodista que meses atrás le tocaba la puerta a María Eugenia Vidal para que fuera presidenta.

@psirven, sin ánimo de abrir una polémica. Fui y volví en el día a Chapadmalal. No busco discutir cómo se califica ese viaje en el que tuve reuniones también de trabajo. Solo busco proponerte que colabores en poner fin a los debates que dividen. Solo eso. Muchas Gracias. https://t.co/H7j73jU85w — Alberto Fernández (@alferdez) January 13, 2020

Posteriormente, el panelista de La Nación habló en un programa de ese medio, en el que enfatizó en que su opinión "es nimia" y denunció doble vara: "Acuerdo con el Presidente de terminar con los debates que dividen, pero para hacerlo en serio hay que ser ecuánime y el mandatario debe ser el 1° en dar el ejemplo", agregó.