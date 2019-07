Sinceramente rompe el mercado: Cuántos libros de Cristina Kirchner se venden por día

La Editorial Sudamericana lleva vendidas más de 230 mil copias de Sinceramente, el libro escrito por la senadora de Unidad Ciudadana Cristina Kichner, de acuerdo a datos del mercado editorial a los que accedió El Destape. La obra sacudió el sector en tiempos de crisis por la profunda depresión de la ventas.

La obra salió al mercado editorial con un precio de 599 pesos el viernes 26 de abril y vende por día en promedio 3200 libros. "Sorprende que nunca cayeron las ventas más allá de los picos durante la presentación", afirman desde el sector.

Los 230 mil libros vendidos fueron comercializados en toda la Argentina, pero también en Uruguay y Chile, donde se exportó. De esta forma, la obra se posiciona para ser uno de los libros de no ficción más vendidos de la historia de la Argentina.

LEA MÁS "Sinceramente" sigue rompiendo récords: superó a Bill Gates y Michelle Obama en ventas digitales

En el libro, Cristina realizó un repaso de su gestión y también habló de su vida personal.

Las frases más destacadas de Cristina:

-"A los próceres hay que recordarlos como si fueran hombres y mujeres de carne y hueso. Ese es el verdadero mérito que tienen los patriotas. Belgrano fue un brillante abogado que largó las leyes y empuñó el fusil para pelear por la Patria".

-"En estas fechas patrias uno tiene que reflexionar sobre la historia, sobre la Patria y las cosas que nos están pasando".

-"Una fecha patria es un momento en cada uno piensa en el país, en su familia, en lo que quiere, lo que hizo. Pero hay que recrear las condiciones para que la gente pueda pensar en eso y no en el día a día, en qué va a comer".

-"Extraño mucho esa cosa de Néstor, esa percepción que tenía, esa inteligencia intuitiva. Era un tipo que veía mucho más allá de lo que lo hacía cualquier otro".

-"Yo era presidenta y después de lo de Néstor me inventaban amantes. Hoy mi libido está en mis nietos, ya soy una señora grande. Y a otras importantes dirigentes políticas, que no son del campo nacional y popular, que no son viudas y son jóvenes las tratan como hadas virginales".

-"Si vos defendés al pueblo te matan. No te lo perdonan nunca más. Te pasan por arriba. Y si además, te enfrentás a los grandes capitales internacionales te convertís en enemigo de esos grandes poderes".

-"Seguramente algunas cosas hicimos mal. Quedaría bien que dijera que me arrepiento de haber hecho cadenas nacionales. Pero sería una mentirosa y no pienso hacer discurso de campaña. Pero quédense tranquilos que una vicepresidenta no puede hacer cadenas".