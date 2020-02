Shannon Doherty, actriz de Beverly Hills 90210, reveló que padece cáncer y no tiene cura

Shannon Doherty relató el triste momento que atraviesa: tiene cáncer y ya no tiene cura. La actriz de la recordada serie Beverly Hills 90210 se había recuperado de la enfermedad en 2015, tras someterse a una mastectomía y quimioterapia, y ahora, la temible enfermedad volvió en su etapa más irreversible. "Estoy aterrada. Sufro por mi esposo y mi madre", afirmó, entre lagrimas, en una entrevista con el noticiero Good Morning America.

La actriz que encarnó a Brenda Walsh en el mítico show adolescente, ya había ganado una batalla contra el cáncer de mama en 2015, con el apoyo de su familia y sus amigos. Tres años después, la enfermedad se hizo presente nuevamente y hoy, a sus 48 años, enfrenta un destino trágico. "Tengo cáncer otra vez, en etapa 4. Hizo metástasis en mi cuerpo, y sé lo que eso significa", mencionó.

En sus redes sociales, Doherty se había mostrado muy activa con sus seguidores, mostrando el proceso de quimioterapia y festejó junto a ellos la remisión completa de la enfermedad. "Hubo tantos días donde no quise levantarme y tirar la toalla antes, pero por lo menos había una esperanza de seguir compartiendo tiempo con mi familia. Ahora sólo me queda preocuparme por mi esposo, y mi madre, quienes deben padecer conmigo este momento", contó, ante un público devastado.

La actriz había vuelto a la televisión el año pasado, con la esperada secuela BH90210, pero la serie fue cancelada por Fox después de tan sólo una temporada, argumentando "bajo rating". Sobre este tópico, Doherty eligió recordar los momentos de gloria de la serie: "Fueron tiempos maravillosos. En honor a aquellos años, durante este último tiempo quise ocultar la enfermedad porque quería demostrar que todavía podía trabajar".

Good Morning America fue uno de los únicos medios en darle cobertura a su padecimiento, allá en 2015. y por ello la actriz eligió darles una entrevista exclusiva. "Es una píldora amarga imposible de tragar de muchas maneras. Me pregunté muchas veces: '¿Por qué yo?', y después me digo: '¿Y por qué no yo?' ¿Quién se merece esto? Simplemente nadie", reflexionó, sobre el final de la charla.