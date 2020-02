Galen Matarazzo fue intervenido de urgencia por la extraña enfermedad que padece

Los fanáticos de Stranger Things se mostraron preocupados ante la intervención quirúrgica a la que tuvo que someterse Galen Matarazzo, el joven actor que se ganó el cariño de millones gracias a su entrañable Dustin en la serie más popular de Netflix. La estrella padece una rara patología llamada displasia cleidocraneal. Los efectos de esta enfermedad, que solo se da en un promedio de una persona cada un millón, afecta el crecimiento de los huesos y los dientes.

Consciente del exorbitante caudal de fans que lo siguen a diario, Matarazzo se fotografió luego de la operación y publicó en su Instagram oficial: "Aunque por mi expresión en esta foto no lo parezca, la operación salió a la perfección. Esta fue de las grandes, y puede que sea la última que necesite". A continuación, relató que el objetivo de la intervención fue extraerle catorce dientes que le crecieron en sus encías, uno de los problemas que tienen quienes sufren de displasia cleidocraneal. "Mi recuperación durante los últimos días fue muy buena, y no puedo dejar de agradecerle al equipo que llevó adelante la operación. Gracias a todos ustedes por sus saludos y oraciones. Para mí significa muchísimo", expresó, agradecido.

El intérprete contó en reiteradas ocasiones que debido a su enfermedad sufrió la discriminación del mercado de actores y, que Stranger Things cambió no solo su carrera, sino que también se ocupó de visibilizar su condición. "Mi enfermedad es una de las razones por las que no conseguí más papeles, por mi ceceo, por el problema con mis dientes y mi altura. Eso afectó a todo. Iba hasta a tres audiciones por semana y siempre recibía un "no" como respuesta", reveló, en charla con la prensa estadounidense.

Es sabido que que Galen es un militante por la visibilización de la displasia cleidocraneal y, por esta razón, cierra la mayoría de sus publicaciones en Instagram dirigiendo a sus seguidores a ccdsmiles.org, una organización encargada de ayudar y brindar información a todos los que sufren esta rara condición.