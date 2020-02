Sebastián Vignolo realizó un duro editorial sobre Mac Allister en Fox Sports

El conductor de televisión Sebastián Vignolo volvió a meterse en el conflicto por la salida de Alexis Mac Allister de Boca y realizó una fuerte editorial donde cuestionó la decisión del futbolista.

En el comienzo de 90 Minutos de Fútbol, el 'Pollo' abrió el programa muy serio y preguntando a sus compañeros por el valor que tiene el dinero para la felicidad. Desde allí, desembocó en el tema de Mac Allister, quien desató un escándalo tras criticar a la dirigencia del 'Xeneize' en el mismo programa.

"CREO QUE MAC ALLISTER LA PRIMERA VEZ QUE SALGA A LA CANCHA VA A DECIR: '¿ES ESTO?'"#90MinutosFOX | El comentario editorial del @PolloVignolo sobre la decisión del futbolista de dejar Boca para jugar en el Brighton. pic.twitter.com/8WaKVdrr7s — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) February 13, 2020

"Ayer yo me iba después de la entrevista y por un lado me ponía en el lugar de Mac Allister y por el otro no. Decía 'va a ganar plata, seguramente', ahora yo no veía un tipo que se va feliz porque probablemente la felicidad era jugar en Boca ¿Todo tiene que ser prioridad la plata", apuntó.

Y luego, se puso como ejemplo: "Yo estoy trabajando en un lugar donde me siento feliz, es mi casa. Si el día de mañana me tocara ir a otro lugar y económicamente me rindiera otros frutos, estoy convencido que no me iría feliz".

En ese contexto, Vignolo puso en cuestionamiento el "valor real del dinero" y hasta ninguneó al Brighton & Hove Albion, al no pronunciar bien el nombre del equipo al que emigró volante argentino. "Mucha gente hoy debate: ¿Mac Allister estuvo bien o Mac Allister estuvo mal? ¿Hace bien en irse al Brainton (sic), al Brighton, que no sé ni nombrarlo? Que la verdad, al lado de Boca, con todo respeto, no compite. Al lado de Boca no compite", sostuvo.

Y subrayó: "Yo creo que Mac Allister la primera vez que salga a la cancha va a decir: '¿Es esto?' Ahora, muchachos: ¿La plata hace todo? ¿La plata tiene que manejar tus movimientos? ¿La plata, emocionalmente, es lo que hace feliz a un ser humano? ¿O muchas veces hay que dejarlo de lado y decir 'no, a mí me hace feliz esto'? Que me puteen, que me alienten, me hace feliz esto".