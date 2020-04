Se terminó el fútbol: Chiqui Tapia anunció qué pasa con los torneos argentinos, las copas y los descensos

El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, anunció que la temporada 2019/2020 del fútbol argentino se dará por finalizada debido a la suspensión por el avance del coronavirus. También quedan suspendidos los descensos por dos años y los ascensos se definirán en la cancha.

Si bien la decisión se oficializará mañana cuando se consume la votación del Comité Ejecutivo, Tapia adelantó la noticia en una entrevista con TNT Sports y terminó con los rumores que existían en torno al fútbol argentino. "Vamos a dar por finalizados los torneos para poder tener designadas las plazas de las competencias a nivel sudamericano para el próximo año. Se van a respetar las plazas que quedan vigentes, la de la Copa Superliga y la Copa Argentina, y se van a dirimir en el tiempo que podamos cuando la salud nos permita volver a los campos de juego", señaló.

#TNTSportsEnCasa 🏠 | @tapiachiqui 👇



🗣 "Vamos a dar los torneos por finalizado"

🗣 "Cuando la salud permita volver, se van a definir las plazas a la 🏆 Libertadores de la 🏆 Superliga y la 🏆 Argentina"

🗣 "Los ascensos se van a definir todos en la cancha como tiene que ser" pic.twitter.com/47njVb7XTU — TNT Sports LA (en 🏡) (@TNTSportsLA) April 27, 2020

Y aclaró: "Después, los ascensos de todas las categorías se van a definir jugándolos en la cancha cuando las autoridades nos autoricen".

En cuanto a los descensos, el dirigente señaló que no habrá en esta temporada, tal como se especulaba. De esa forma Gimnasia y Esgrima La Plata, Patronato y Central Córdoba de Santiago del Estero mantendrán la categoría. En el próximo torneo en 2021 también se va a jugar sin descensos, pero ya habrá promedios para que los descensos se retomen en el torneo de 2022", detalló Tapia.

Al tiempo que explicó: "Hoy habrá una resolución de la AFA y mañana se someterá a votación en el Comité Ejecutivo. Para algunos puede ser antipática, pero también hay realidades económicas. En el fútbol la recuperación económica va a ser lenta y las dirigencias vamos a tener que buscar medidas, como estas que están prácticamente tomadas, para generar nuevos recursos y salir de la crisis".

#TNTSportsEnCasa 🏠 | @tapiachiqui 👇



🗣 "Si no hay descensos va a haber más equipos y más jugadores en Primera"

🗣 "Si vos mantenés los promedios, le das la competitividad regular a los equipos"

🗣 "Hay una transición en la que estas medidas van a servir desde lo económico" pic.twitter.com/QuT6tgPhcy — TNT Sports LA (en 🏡) (@TNTSportsLA) April 27, 2020

Con las determinacion anunciadas por Tapia, a la Copa Libertadores 2021 ya tienen su pase asegurado Boca (por ser campeón de la Superliga), River, Racing y Argentinos Juniors. Mientras que a la Sudamericana 2021 sacaron boleto Vélez, San Lorenzo, Newell's, Talleres, Defensa y Justicia y Lanús.

El nuevo obstáculo pasa por saber cuando se podrá jugar de nuevo para resolver los clasificados a las copas que restan y también los ascensos de todas las categorías. Las proyecciones apuntan a septiembre, pero todo va de la mano con las medidas que va tomando el Gobierno y el avance del virus.

"Si no hay descensos va a haber más equipos y más jugadores en primera. Y si mantenés los promedios, le vas a dar la competitividad regular que tiene que tener cada club. Si en la temporada 2022 no llegaste con buenos puntos acumulados, vas a correr con posibilidad de descenso. Pero esto es una transición que nos permitirá ir saliendo lo más rápido posible", sotuvo Tapia.

Y agregó: "Hoy no podemos decir cuándo vamos a volver a jugar. No es una decisión nuestra. Ni bien podamos lo haremos. Y si tenemos que jugar en enero, jugaremos en enero. Necesitamos una máxima seguridad para saber que no vamos a retroceder al 10 de marzo".