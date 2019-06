Se fugaron más de U$S 70.000 millones desde que asumió Macri

Ya se fugaron más de U$S 70.000 millones desde que asumió Mauricio Macri en la Casa Rosada. La concentración riqueza y salida de divisas alcanzó un nuevo récord de la mano del Gobierno. El movimiento de dólares rosó los U$S 2.500 millones en mayo.

La formación de activos externos del sector privado no financiero, conocido como “fuga de capitales”, acumuló U$S 70.885 millones. En el quinto mes del año fue de U$S 2.496 millones, con lo que aumentó casi U$S 150 millones respecto a abril. No obstante, cayó U$S 2.100 millones respecto al mismo mes del año anterior, cuando fue de U$S 4.616 millones.

Para atesoramiento y viajes al exterior, las personas demandaron U$S 1.425 millones netos. La cifra descendió 58% interanualmente, cuando las compras habían sido de U$S 3.365 millones.

El Banco Central, presidido por Guido Sandleris, ya no incluye la cifra en su informe mensual sobre la “Evolución en el mercado de cambios y balance cambiario”, sino que lo resigna a la serie histórica. De la misma manera, la autoridad rectora de la plaza ya no informa sus ventas de reservas por lo que puede accederse a ello a través de los datos estadísticos.

El dólar mostró un descenso en las últimas semanas, producto de las ventas de la cosecha de soja, fuertes ventas del BCRA en el mercado a término del Rofex y de la expectativa de los grandes inversores sobre las elecciones primarias.

Ante esto, reflotaron levemente los plazos fijos, ya que Sandleris mantiene la tasa de interés de referencia en torno al 65%, muy por encima de la inflación general. Esto le garantiza ganancias extraordinarias a los bancos comerciales, que ya ganaron $ 359.198 millones por las Leliq en los nueve meses que transcurrieron desde que Cambiemos inventó esta herramienta, de acuerdo a la compilación realizada por la Universidad de Avellaneda.