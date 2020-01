Se aprobó el presupuesto 2020 de La Matanza, el distrito más poblado del país

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, contará desde el primer día hábil de 2020 con las con las herramientas fundamentales para el desarrollo de la gestión, gracias a la aprobación del Presupuesto Municipal 2020 y de la Ordenanza Fiscal e Impositiva. El monto total del Presupuesto llega hasta los 15.495 millones de pesos. Según detalló la Secretaría de Economía y Hacienda “se presentó un presupuesto equilibrado, del orden de 13.495 millones de pesos de gastos y una reserva técnica de 2.000 millones de pesos; ratificando una línea de gobierno sostenida desde hace 20 años. “Ni déficit, ni deuda es la impronta con que se administran los recursos de los matanceros, todo lo contrario del desastre que dejaron los gobiernos de Mauricio Macri en la Nación y de María Eugenia Vidal en la Provincia de Buenos Aires”, destacó Espinoza al manifestar su satisfacción por la aprobación de las normas claves para el Municipio.

Justamente, en una entrevista realizada para el programa “Pedro Artaza y sus Noticias” de la radio Estirpe Nacional AM 1250, Espinoza se refirió a las acciones que va a encarar su gestión y a las expectativas económicas y sociales, para lo cual las Ordenazas aprobadas resultan imprescidinbles. “En solo 20 días, el presidente, el gobernador y nosotros desde La Matanza, estamos tomando las medidas para revertir lo que provocaron Macri y Vidal. La Matanza va a volver a ser la Capital Nacional del Trabajo y la Producción. Gobernar es generar trabajo y por eso vamos a generar las condiciones para que se instalen más empresas en nuestro Distrito y para que las que ya están, vuelvan a producir. No quiero ver empresarios que, con lágrimas en los ojos, me digan que se están fundiendo. Por eso, hay que generar las condiciones. En eso estamos trabajando”, enfatizó.

Desde el área económica del Municipio también explicaron la estructura de la inversión y el destino de los recursos. “El presupuesto 2020 recoge la acción de gobierno seguida en el 2019, que priorizó la inversión social por sobre la inversión urbana, como modo de dar respuesta al deterioro del nivel de ingresos que ha soportado la población en el año que se va. La inversión social prevé una asignación de recursos superior al 48 %. Como contrapartida la inversión urbana arriba casi al 29% de las erogaciones del nuevo presupuesto.

El Secretario de Hacienda, Marcelo Giampaoli, destacó que “existía la necesidad imperiosa de contar desde el primer día hábil del año con un presupuesto adecuado a las prioridades de la gestión definidas por nuestro Intendente Municipal”. Y resaltó “la mesura del aumento de la Tasa por Servicios Generales, que en promedio no alcanza al 28%. Se trata de un rango mucho menor a la inflación registrada en 2019, que superará el 50 % en todo el país”, explicó.

El HCD también aprobó la continuidad del Régimen de Promoción de la Producción y el Empleo, que prevé exenciones tributarias en la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, Derechos por Publicidad, Derechos de Habilitaciones y de Construcción; para empresarios pymes: industriales, comerciales y de servicios; como una contribución del Gobierno Municipal al esperado crecimiento de la economía. Además, la primera Ordenanza municipal no establece ningún tipo de ajuste en materia de personal. Lo que destaca la prioridad que otorga el gobierno matancero a la defensa de los trabajadores.

En su entrevista radial, Espinoza adelantó otros de sus ejes de gobierno, apuntando directamente a la Obra Pública y a la Educación. Sobre el primero comentó su reunión con el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis: “estamos trabajando en las grandes obras. Tuvimos una excelente reunión de trabajo con Katopodis. Tocamos distintos temas. En estos cuatro años se frenó el plan de desarrollo estratégico que teníamos programado que iba terminar, entre otras cosas, con las inundaciones. Vamos a recuperar lo que nos quitaron en estos cuatro años. La Matanza es prácticamente una provincia y debe ser tratada de esa manera”, resaltó. Y, en cuanto al área educativa, el intendente enfatizó: “vamos a invertir muchísimo en esta materia. Tenemos que generar la mejor educación pública para tener una Argentina con futuro”. Al finalizar, Espinoza envió un mensaje con sus deseos para todos los vecinos en el nuevo año. “Vamos a tener un 2020 próspero, porque los argentinos, unidos, vamos a salir adelante”, sentenció.