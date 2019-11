Se anunció la esperada reunión de Friends

Son millones los que lo pedían y después de varias idas y vueltas parece que ya es un hecho: Friends regresa para un especial televisivo transmitido por HBO Max. Con la reciente salida de Disney+ al mercado, los muchachos de HBO no quieren quedarse atrás con los contenidos originales y el evento promete transformarse en un hito para la cadena.

Tanto The Hollywood Reporter como Deadline anticiparon anoche que se está trabajando en una reunión de Friends con todo el elenco. No será un revival, como han hecho otras series clásicas en estos últimos años, sino una especie de celebración. Volverían los seis miembros del elenco: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer están negociando para protagonizar un especial no guionado junto con los creadores, David Crane y Marta Kauffman.

Si bien no hay más detalles y por el momento las especulaciones marcan el terreno, los protagonistas se mostraron entusiasmados con la idea de retornar, una vez más, a los personajes que les valieron la fama y el amor de millones de seguidores. Recordemos que hace poco la actriz Jennifer Aniston inauguró su presencia en Instagram publicando una foto de los seis miembros del elenco de la serie, para celebrar el aniversario por los 25 años de la serie.

En HBO Max pueden disfrutarse los 200 capítulos de la sitcom que rompió paradigmas televisivos perdurando en el corazón de los fans y en la cultura popular. Ya se puede escuchar la intro desde lejos.