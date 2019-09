Schiaretti mostró un fuerte respaldo a Uñac, pero evitó hablar de Fernández

Aunque viene acumulando presiones de todos los sectores para definir su apoyo a nivel nacional, Juan Schiaretti mostró en San Juan que es devoto de un justicialista, que mucho está haciendo para convencer a los indecisos y apoyar a los candidatos del Frente de Todos: Sergio Uñac.

Lo hizo este jueves en su visita a la provincia sanjuanina con el afán de consolidar un acuerdo que integre ambos territorios de manera turística, teniendo en cuenta que un gran porcentaje de turistas que recibe San Juan proviene de las sierras y viceversa.

Entonces, aprovechó para acompañar a Uñac en una jornada atravesada por las palabras de halago y por buenos augurios. “Sergio es uno de los jóvenes talentosos que tiene el peronismo nacional, va a tener un buen futuro como dirigente. Tiene todo para tener proyección nacional. Es uno de los mejores gobernadores que tenemos los justicialistas”, manifestó.

LEA MÁS Córdona: guiño de empresarios a Alberto y ya lo ven Presidente

En ese tono, Uñac respondió con otro abrazo significativo animándolo a ser parte del proyecto que encabeza Alberto Fernández; si bien, no lo hizo directamente, dijo que “Juan ha sido el faro que ha iluminado cada una de las reuniones, que eran muy difíciles, para que las grandes definiciones nacionales fuesen de la mejor manera, que le sirviera al país. Es el político que más necesitamos”.

En ese tono, mostraron mucho en común y aprovecharon para mencionar la necesidad de conseguir una gran unidad para sacar adelante el país. “Es importante lograr el diálogo entre todos los argentinos, sólo sale de la crisis con unión nacional, sea quien sea que resulte electo, no hay posibilidad de superar la crisis si no hay unión, si no hay acuerdo social, político y productivo. Es el debate que seguramente se va a dar desapasionadamente una vez que pasen las elecciones. Porque el calor de la batalla electoral, donde todos los candidatos ostentan conseguir votos, por ahí es más difícil”, dijo Schiaretti.

Es cierto que, con simpatía y cintura, sacó a la prensa del terreno donde lo intentó introducir y evitó así verter definiciones sobre Alberto Fernández, pero manifestó su respeto a las políticas que intenta impulsar; sobre todo las estrategias federales que viene pergeñando. “Me parece importante que en los próximos años Argentina alcance estabilidad y avance en el federalismo, porque Argentina tiene deuda con lo federal”, manifestó.

*María Eugenia Vega Zalazar es corresponal de El Destape en San Juan