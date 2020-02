Sandra Borghi condenó en vivo a los padres de los rugbiers que asesinaron a Fernando Báez Sosa

El asesinato de Fernando Báez Sosa a manos de una violenta patota de rugbiers sacudió a la Argentina y el debate sobre el rol de los padres de los 10 acusados y el rugby como un deporte violento fue motivo de análisis y discusiones en los medios de comunicación nacionales. En esta ocasión, la periodista Sandra Borghi fue implacable contra las familias de los detenidos.

“Si yo soy la madre de los Pertossi y esa noche ocurre lo que muestra este video, sin lugar a dudas yo me hubiera hecho responsable de lo que está pasando con mis hijos”, comenzó la conductora de Nosotros a la Mañana, luego de mostrar una presunta grabación de hace un año de uno de los detenidos, peleando con la policía. “Qué pasó en esa casa con esos padres que ni siquiera vieron esto. Este anticipo lo tuvieron un año antes y nadie hizo nada para evitar que el desenlace sea la muerte de Fernando un año después”, se lamentó la periodista. “Me pregunto una y mil veces qué grado de participación o responsabilidad tienen los padres en todo eso”, sentenció Borghi.

El ciclo de El Trece contó con la presencia de Fernando Burlando, el abogado elegido por los padres de la víctima. “La misión que me dieron Silvino y Graciela, los papás de Fernando, lejos de los odios y resentimientos, quieren el castigo del que haya sido y participado, quieren su castigo”, explicó. Y agregó: “Pero si alguna de esta gente no participó, porque de eso se habló muchísimo al principio, no les interesan inocentes detenidos por el crimen de Fernando. Quieren saber la verdad”.

Este testimonio llega en el marco de un giro que podría ser clave para el desenlace de la causa, luego de que trascendiera que las pericias encontraron un video filmado por uno de los rugbiers que muestra cómo atacaron al joven a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell. “Habría aparecido un video filmado desde uno de los celulares de los rugbiers que se hicieron las pericias sobre la noche en que mataron a Fernando. Los rugbiers están esperando el resultado de las pericias para declarar. De los nueve (uno de los rugbiers informó que no tenía celular), habría un celular que tendría registro de toda la pelea hasta el momento de la muerte de Fernando. Uno de los nueve se habría encargado de grabar y está a disposición de la Justicia”, se explayó Burlando.

El letrado fue contundente con respecto al golpe que mató a Fernando y declaró: “Hay varios golpes mortales, eso también hay que entenderlo. No solo fueron los puntinazos que le dieron en la cabeza, como refiere el testigo. En el cuerpo también recibió golpes mortales. Tiene un golpe en el hígado que le generó una gran hemorragia que hoy desconocemos cuál fue el golpe final o mortal. Creo que no había ningún tipo de chance de que las secuelas evitaran su muerte.