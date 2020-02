Crimen en Gesell: el fiscal de Dolores confirmó que hay videos del asesinato grabados por los rugbiers

El fiscal General de Dolores, Diego Escoda, confirmó la existencia de "filmaciones del hecho en los teléfonos de los acusados", en referencia a los 10 rugbiers detenidos por el asesinato del joven Fernando Báez Sosa. "Los videos son elementos de prueba”, el funcionario judicial.

En declaraciones a El Destape Radio, Escoda remarcó: “Tuvimos este hecho muy lamentable con una muerte pero no me animaría a decir que este verano es más violento que otros”. En ese sentido, afirmó: “Para resolver la prisión preventiva resta el cotejo entre manchas de sangre y el ADN de la víctima, las pericias psicométricas y también analizar más a fondo los videos”.

Según trascendió, en el peritaje de algunos de los celulares de los acusados se halló un video grabado en alta definición del momento exacto en el que el grupo de rugbiers golpeaba hasta matar a Báez Sosa, a la salida del boliche Le Brique. Ese material podría convertirse en la prueba fundamental para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los integrantes del grupo de jóvenes, detenidos desde aquel momento.

“Hay 10 imputados, algunos fueron reconocidos en las ruedas de reconocimiento y otros que no, pero que sí están filmados. No hay ningún escrito que solicite que ellos quieran declarar. Hasta el momento no declararon ni quisieron hacerlo”, precisó Escoda.

Asimismo, Escoda remarcó: “Todavía no está formalmente integrado a la causa, pero sí hay información nueva sobre videos grabados con los celulares de los rugbiers”. “Por lo que se los imputa es por una acción dolosa. Ellos fueron conscientes de lo hecho. Una de las cámaras, tomó a los imputados cambiándose de ropa y otra que los toma comiendo unas hamburguesas luego del hecho”.