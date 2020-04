Salidas para esparcimiento: Entre Ríos posterga su decisión una semana

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, advirtió este lunes al mediodía que, al menos por una semana, no quedarán habilitadas las salidas de esparcimiento anunciadas por el presidente Alberto Fernández el último sábado. El mandatario dijo asimismo que es una "prórroga" de la decisión oficial al respecto, que se tomará en el transcurso de los próximos días.

La incógnita en torno a cómo actuaría el gobierno de Entre Ríos en la materia se abrió inmediatamente después de la conferencia de prensa del Jefe de Estado. Desde la Casa Gris le confiaron a El Destape que durante el domingo no iba a haber novedades, pero que el gobernador estaba trabajando junto al equipo de salud en las nuevas disposiciones nacionales. Por la noche se supo que la determinación sería comunicada hoy, en el marco del informe sobre el estado de situación alrededor del Covid-19 que todos los mediodías brinda el gobierno de la provincia.

Poco después de las 13, Bordet, acompañado de la ministra de Salud, Sonia Velázquez, y del director de Epidemiología, Diego Garcilazo, despejó todas las dudas: "Por sugerencia del COES -Comité de Organización de Emergencia Sanitaria- hemos decidido prorrogar por una semana salidas de esparcimiento por una hora y por 500 metros. Entre Ríos es una provincia que, si bien no tiene circulación activa del virus, está muy cercana a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Chaco. Incluso tenemos pasos fronterizos o cercanos con países con Uruguay y Brasil, donde la situación es completamente diferente".

El gobernador llamó a "no dilapidar el esfuerzo" realizado hasta el momento y aclaró asimismo que cada municipio tiene la posibilidad de solicitar la excepción para habilitar la circulación: "Deberán elevar un protocolo donde se establezcan las medidas de control, y el Comité dira si es factible o no". Y sumó: "Tenemos que reforzar nuestros controles propios, de nuestra ética. Entender que estamos frente a una situación que afecta a la población del mundo entero. Es responsabilidad nuestra. Hay una tarea formidable de la Policía, de los intendentes, agentes, inspectores, trabajando para controlar que se cumplan las normas. Pero la mejor forma es internalizando las medidas, para que sean efectivas. Hoy Entre Ríos tiene una situación epidemiológica controlada, y quizás una semana no sea demasiado tiempo por el esfuerzo realizado, y así poder evaluar cómo seguimos".

Previamente, el mandatario entrerriano resaltó que Entre Ríos "adhiere completamente al decreto presidencial de extensión de cuarentena hasta el 10 de mayo". En ese sentido, agregó: "Entendemos la necesidad de dar una lucha permanente contra la pandemia a través de las medidas de aislamiento. Seguiremos trabajando para ir habilitando nuevas actividades o rubros de la economía que puedan comenzar a ejercer sus funciones, buscando preservar el trabajo y generar oportunidades".

En otro apartado, el titular del Ejecutivo provincial subrayó que, pese a la fuerte caída de la recaudación, está garantizado el pago de los salarios más bajos de pasivos y activos entrerrianos en los primeros días de mayo, como lo ordena la legislación vigente: “Es el 90% de la masa salarial. Los sueldos más altos, deberán esperar un poco más”.

Por su lado, Garcilazo, dejó claro que, pese a los resultados en materia sanitaria conseguidos a través del aislamiento, se sigue trabajando en un "marco de incertidumbre". En relación a esto, explicó: "Es un virus desconocido para nosotros, que todos los días encuentra formas nuevas de presentarse, distinto a todo con lo que hemos trabajado".

El experto señaló que la provincia ha presentado alternativas para abrir actividades y se seguirá evaluando el resultado epidemiológico. Pero aclaró: "Esto va a llevar a que haya más circulación de gente, todavía debemos evaluar cómo será el impacto de esas decisiones. Y es fundamental entender el rol de la población infantil y adolescente en la transmisión de la enfermedad. Si bien es cierto que, desde el punto de vista de la letalidad, afecta a personas de más de 60 años, con más riesgo a más edad, esas franjas son importantes. Debemos evaluar estas medidas con más tiempo".