Sacado, Brandoni defendió a Macri y le grito a Iván Schargrodsky

Tras firmar la solicitada de artistas e intelectuales en favor del gobierno de Mauricio Macri, el actor Luis Brandoni estalló en una entrevista radial y le grito al periodista Iván Schargrodsky.

El actor intentó justificar las políticas de ajuste y empobrecimiento del macrismo frente a las preguntas del conductor y sus compañeros y no tardó en demostrar su enojo con gritos y reproches sobre las consultas.

Pese a la vehemencia de Brandoni, Schargrodsky y sus colegas, Guido Stochyk y Facundo Alé, mantuvieron la serenidad e intentaron plantear otras preguntas, pero el fastidio del actor les impidió continuar con la entrevista.

Entre las pocas frases que no se dirigieron a criticar el trabajo de los periodistas, Brandoni sostuvo que "las 8 mil personas que fueron a dormir a River al día siguiente no estaban y hacía más frío aún, esa ficción yo ya no me la fumo" y que no sabe "si creció la pobreza", aunque indicó que "puede que haya sido así en algún sentido"

En cuanto a la solicitada, aseguró: "Tenemos derecho a manifestar nuestro apoyo. En Carta Abierta se decía que era todo perfecto, nosotros marcamos críticas y expectativas que no se cumplieron. Firmo esto y no tengo que rendir cuentas frente a nadie"