Romina Pereiro cruzó a Angie Balbiani tras su salida del programa de Jorge Rial

La nutricionista y esposa de Jorge Rial, Romina Pereiro, rompió el silencio sobre la salida de la periodista Angie Balbiani como panelista de Intrusos y negó que fuera por su culpa: "No es verdad".

Esta semana, se dio a conocer la desvinculación de Balbiani de Intrusos, que incluso la propia periodista no contaba con que América no renovaría su contrato.

"Es una cagad... quedarse sin trabajo, la verdad que no me lo esperaba. A lo mejor no gusté", dijo ayer en un móvil con Maite Peñoñori, notera de LAM (El Trece).

Estas declaraciones se dan luego de que surgieron rumores de celos de Pereiro y la ahora expanelista, quien aseguró que esa versión no le constaba. "Prefiero pensar que no tenía que seguir", dijo.

Pereiro, de bajo perfil, salió a hablar y aclaró: "Por supuesto que no es verdad. Tengo un perfil profesional al que cuido mucho y no me interesa salir a responder mediáticamente nada. Punto final", dijo la experta en nutrición, aclarándole la duda a una seguidora que le preguntó vía redes si "dejaron sin trabajo" a Angie por ella.