Rodolfo Tailhade y Javier Iguacel se cruzaron en Twitter por el juicio contra Cristina Kirchner

El diputado nacional del FPV-PJ, Rodolfo Tailhade, cruzó duramente a Javier Iguacel, actual secretario de Energía y exadministrador de Vialidad Nacional, por el juicio contra Cristina Kirchner sobre la obra pública. El medio elegido para hacerlo fue Twitter, donde el legislador denunció el armado de la causa y el funcionario macrista salió a responderle con el manual de la buena moral.

En medio del juicio oral y público contra la vicepresidenta electa, cuya indagatoria no se permitió televisar, el diputado publicó: "Es necesario recordar que quien armó esta infame causa penal contra @CFKArgentina es el delincuente común @JavierIguacel que está siendo investigado en el juzgado federal de Casanello por falsificar gastos de almuerzo para justificar salidas de caja chica".

Iguacel salió a defenderse y aseguró: "Soy uno de los tantos argentinos laburantes que creemos que la vida se gana con esfuerzo, dedicación y empeño, eso y hacerlo con honestidad es lo que me enseñaron en mi familia". En una seguidilla de tuits afirmó: "Decirme delincuente no habla de mi, habla más de vos. Yo hasta hace 4 años no formaba parte de la política, y si entré a esto fue para cambiar las cosas, y estoy orgulloso de los resultados logrados".

Tailhade tomó la réplica y le echó encara el desmanejo del organismo que dirigió antes de ser Secretario: "No sos un laburante, sos un cipayo. Todos en Vialidad Nacional dicen que sos una porquería. Perseguiste trabajadores y vaciaste el organismo. Armaste la causa contra CFK y vas a rendir cuentas por eso. También por los us$ 500 millones que le robaste al Estado y regalaste a Ausol".

En este último punto, el diputado hizo referencia a un acuerdo usurario y con tasas leoninas que el Gobierno de Mauricio Macri, con Guillermo Dietrich (Transporte) e Iguacel (entonces Vialidad), le concedió a las concesionarias de las autopistas Panamericana y Acceso Oeste por mil millones de dólares, revelado por El Destape.

Pese a tener 21 inconsistencias, y que con sólo tres se podía dar de baja el contrato, el macrismo renovó la concesión hasta 2030 asegurándoles ganancias inmensas. De no conseguirlas, la empresa podría denunciar a la Argentina ante organismos internacionales.

Por esta causa, cuya denuncia fue promovida por Tailhade y Martín Doñate, los tres funcionarios M están complicados ante la Justicia. Mientras tanto, Cristina estuvo hoy en Comodoro Py por la pesquisa que analiza la concesión de la obra pública durante su gestión. Declaró en indagatoria por tres horas y los magistrados no permitieron televisar su defensa.