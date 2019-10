Rocío Marengo se quebró en vivo al hablar de la crisis en Chile

Ante la profunda crisis social, económica y política que vive Chile, la mediática Rocío Marengo tomó la decisión de regresar a la Argentina, a pesar de que estaba viviendo en ese país y trabajando en la televisión chilena.

“Espero que el avión salga y pueda volver”, afirmó la conductora en diálogo con el programa Intrusos a través de una comunicación por Skype que comenzó hablando desde la calle, muy nerviosa y con lágrimas en los ojos.

"Estoy emocionada. Me emocioné al escucharlos. Hace cuatro días que fue el toque de queda y al estar sola fue difícil. No quería asustar a mi familia, pero a la vez están todos enterados de lo que está pasando acá”, expresó la actriz.

Marengo contó en el programa de entretenimientos en el que trabaja en el canal Chilevisión no está saliendo al aire debido al conflicto y por lo tanto tomó la decisión de regresar a la Argentina. "Ya nos dijeron que toda esta semana no vuelve el programa. Espero que ahora el vuelo salga, la verdad es que no lo sé”, completó.

Asimismo, contó: “Todavía no se sabe nada. Ayer habló el presidente y parecía que iba a estar todo más tranquilo. Pero hoy siguen las manifestaciones. Fue muy duro todo lo que se vivió acá. Yo vivo en una zona más alejada de donde fueron las mayores manifestaciones y disturbios, que arrancaron el último viernes. Antes venían las manifestaciones, pero se venía como piloteando. Pero de repente en horas se destruyó todo”.

“Lo viví mirando todo por la tele. Por el miedo no quería salir. Estaba en mi casa sola y me fui a lo de una amiga, me sentía más protegida. Pero ni dormí. '¿Hasta dónde va a llegar esto?' '¿Quién va a frenar todo esto?'”, exigió la modelo.

En ese sentido, contó la realidad que se vive en Chile donde “la salud y la educación es muy cara” a lo cual manifestó: “Por eso no me sorprendió todo esto. Pero también fue una sorpresa, porque Chile en las malas se une. Como ha pasado después de un terremoto. Ahora se los ve unidos... Si bien hay disturbios e incendios... veremos, porque siguen todas las manifestaciones”.

“Vivir estos días acá es difícil. Yo escuché ruidos de balas, la sirena de bomberos, helicópteros... Uno quiere estar con la familia. Voy a aprovechar a estar en la Argentina y día a día iré viendo si regreso”, concluyó.