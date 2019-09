Riquelme dio detalles de cómo será su partido despedida en Boca

El ex futbolista Juan Román Riquelme confirmó que su partido despedida se realizará el próximo 12 de diciembre, mismo día que se celebra el Día del Hincha de Boca.

"Para mi tomar la decisión no fue nada fácil. no sé si estoy preparado para entrar a esa cancha en la que he disfrutado tanto y he vivido momentos increíbles", señaló el enganche en conferencia de prensa.

Asimismo no descartó la posibilidad de realizar otro encuentro ante la demanda de los fanáticos, pero resaltó que "es una cosa más personal". "Es un día importante para el hincha de boca y para mí. esperemos que la podamos pasar bien y disfrutar mucho", sostuvo.

En cuanto a quienes serán sus invitados para la gran fiesta, el 10 confirmó al entrenador Carlos Bianchi, con quien protagonizó una etapa dorada en Boca, y anticipó que en la cancha estarán los futbolistas con los que compartió plantel entre 2000 y 2001 y con quienes ganó la Copa Libertadores en 2007.

"Tengo la suerte de haber jugado con grandísimos futbolistas y también hay muchos futbolistas con los que no jugué pero me demuestran mucho cariño", afirmó. A la vez que insistió en que "va a ser maravilloso" y que todavía no sabe si está preparado porque será "un momento único.

"Soñaba de chiquito ser futbolista y sabía que iba a ser futbolista. Le dije a mi mamá que dejaba el colegio para ser futbolista y de esa manera iba a poder comprarle su casa. Esto es un sueño, yo sólo quería jugar en Primera y me encuentro con esta situación. Es maravilloso y tengo que agradecer el cariño que me dan", resaltó.