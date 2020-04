Rial retó a sus compañeros de Intrusos por culpa del coronavirus

El periodista Jorge Rial tuvo que retar a sus compañeros del programa Intrusos porque no respetaban la distancia espacial recomendada ante la pandemia del coronavirus. Un móvil desató la corrección por parte del conductor.

El móvil en cuestión estaba ubicado en una escuela del barrio de Palermo, donde se le aplica la vacuna antigripal a las personas mayores de 65 años que no tengan PAMI ni obra social. El cronista le acercó el micrófono y un auricular a una de las encargadas, y así se intentó entablar un diálogo con el conductor, que permanece en su casa, Adrián Pallares, Guido Záffora y Marcela Tauro en el estudio.

Antes de que el movilero pueda continuar, Rial lo interrumpió e hizo un pedido muy claro. “Chicos, paren. Vamos a ordenarnos, vamos a ordenarnos porque así no podemos salir. En serio se los digo”, expresó.

“No podemos seguir haciendo notas con cucaracha (el auricular). En este momento no podemos tener acercamiento. No los estoy viendo, pero paremos con eso. Demos la información, mantengamos la imagen y mantengamos el aislamiento. Es lo único que les pido, tranquilidad con eso. No rompamos nosotros ni demos el ejemplo que no queremos dar”, le comentó a su equipo.