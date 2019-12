Reforma impositiva en Buenos Aires: ¿Cómo será el aumento al impuesto Inmobiliario urbano?

El gobierno de la provincia de Buenos Aires envió el proyecto de ley impositiva que contempla una nueva adecuación de las valuaciones fiscales y una estructura de topes en el impuesto inmobiliario urbano. Mientras que en los medios hegemónicos buscan instalar la idea de un "impuestazo", los funcionarios que diseñaron la reforma aclararon que “los amplios sectores medios urbanos tendrán aumentos muy moderados”

Los impuestos se incrementan en la medida de la valuación fiscal del inmueble y no de mercado. Este dato es de suma importancia porque, en el caso que el documento tomara el valor de mercado, ingresarían la inmensa mayoría de los inmuebles. En cada boleta de impuesto inmobiliario figura cuál es el valor fiscal que ARBA toma como referencia para luego calcular el impuesto.

En valores de inmuebles de hasta $303.705, el aumento del impuesto en relación a 2019 no podrá superar el 15%. Para inmuebles que oscilen entre $303.705 hasta $498.021, dicho incremento no podrá superar el 35%. Para inmuebles de entre $498.021 y hasta $680.877 inclusive, el impuesto no superará el 50%. Por último, la valuación para inmuebles superiores a $680.877 no irá por encima del 75%.

Por su parte, el ministro de Hacienda y Finanzas bonaerense, Pablo López, utilizó las redes sociales para aclarar algunos puntos del proyecto de ley impositiva y aseguró que “busca sostener la recaudación tributaria para atender la emergencia que atraviesa la provincia” y “dotar de mayor progresividad a la estructura tributaria”.

En esa línea, precisó que en lo que respecta al Impuesto Inmobiliario Urbano, “además de estar exentos aquellos que poseen una única vivienda pequeña, la gran mayoría de los contribuyentes -en particular, aquellos que poseen propiedades de menor valuación- afrontarán aumentos sensiblemente por debajo de la inflación”.

“Por ejemplo, para las propiedades de menor valor, la variación máxima es de 15%, y en el segmento que le sigue la variación no supera el 35%”, graficó.

Por eso remarcó que “los amplios sectores medios urbanos tendrán aumentos muy moderados”: el 86% de los contribuyentes -son 3,8 millones de los 4,5 millones totales que afrontan el impuesto, dijo- tendrán aumentos menores a $ 3500 para todo el año.