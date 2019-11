Reapareció Ramón Díaz: habló del gobierno de Macri y opinó sobre lo que viene con Alberto Fernández

El entrenador Ramón Ángel Díaz retornó a la argentina para buscar una nueva oportunidad de dirigir en el país y también se atrevió a opinar del presente político del país.

Ramón dirigió los últimos años en Arabia Saudita y Egipto, pero decidió volver al país para trabajar en un fútbol más competitivo y en ese contexto le dio una entrevista a Clarín en la que habló de todo.

Al ser consultado sobre el gobierno de Macri, Díaz apuntó: "Tengo una buena relación con él, pero a mí no me gusta hablar de política porque no entiendo mucho. Yo hablo del país. Me gusta pujante, que crezca y que la gente tenga posibilidades".

El DT afirmó que Macri nunca le ofreció un cargo pese a que se reunieron en algunas oportunidades, porque sabe que "no le gusta" y que él quiere "seguir ligado al fútbol".

Sobre la victoria de Alberto Fernández y el Frente de Todos, Díaz se limitó a afirmar que "la gente decidió ese cambio".En ese sentido, le preguntaron si era peronista y lanzó una particular evasiva: "Soy amigo de todos, ja ja... No quiero tener quilombo. Somos algo diferente a lo que hace un político. A mí me gusta crear, que los jóvenes crezcan y tengan un futuro mejor".

"El mundo va muy rápido. El crecimiento es muy acelerado. Acá se avanzó. Argentina hoy no es la misma que 4 años. Todo es más dinámico. Hay que bancarse las presiones de la gente, eh. Ojalá que todo vaya mejor", concluyó.