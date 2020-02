Tras los ataques por la publicidad de su nuevo trabajo, reapareció Jimena Barón con un video al borde del llanto

La cantante Jimena Barón, que fue el centro de la atención mediática tras la controversial campaña de marketing de su última canción, rompió el silencio a través de las redes sociales. Al borde de quebrarse en llanto y repleta de dolor, la artista volvió a disculparse con un extenso video en el que realizó un contundente descargo luego de haber recibido contención médica y asistencia psicológica.

“Quisiera pedir disculpas, pedir perdón si alguien se sintió ofendido y herido, si herimos susceptibilidades. No fue la intención en absoluto y jamás lo sería”, comenzó a explicar la cantante.

Con la voz quebrada, la actriz sostuvo: “Intento poner mi lugar de privilegiada para poner el cuero por otras, y creo que el feminismo debería tratarse de eso, no de lo que necesito yo. Es un camino y aprendizaje, quizás ustedes del otro lado lo hacen en sus casas, y también se deben equivocar. Ustedes ese recorrido lo hacen en sus casas, yo lo hago enfrente del público. Me puedo equivocar como cualquier persona, todo tiene una magnitud distinta y de exposición, pero elijo este aprendizaje. Y me puedo volver a equivocar también”.

“Lo más triste es la guerra entre nosotras. Estuve como el orto estos días y aislada por un tema de salud. Sé que mucha gente salió a decir de todos, ¿pero la violencia entre nosotras? No. No nos puteemos entre nosotras, la guerra no es entre nosotras, la lucha es con el machismo y el patriarcado, incluso cuando no estemos de acuerdo”, continuó la influencer, solicitando además que no insulten a ninguna mujer que la haya criticado a ella.

Además, Barón resaltó que la letra de su polémica canción puede lograr que muchas mujeres se sientan identificadas, a pesar de “no pretender gustarle a todo el mundo”. Sobre esto, concluyó: “Pongan atención a sus ídolos. Si van a salir con lupa, háganlo con todos y todas, ojo con lo que escuchan. Fíjense las letras y en qué lugar ponen a la mujer”.